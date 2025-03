Aranceles del 25% generan preocupación en Ramos Arizpe; alcalde se muestra optimista

La reciente decisión del gobierno de Estados Unidos de imponer aranceles del 25% a productos mexicanos ha generado incertidumbre en la economía nacional y en sectores clave de Coahuila. El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, expresó su preocupación por el impacto que estas medidas podrían tener en los empresarios de la región y en las relaciones comerciales con el país vecino.

TE PUEDE INTERESAR: Alistan reapertura del parque Aqua Ramos Arizpe

“Con las nuevas decisiones que están tomando tanto los empresarios como el gobierno mexicano, así como el gobierno canadiense, que también se ha visto afectado, se están rompiendo algunas relaciones directas. Aquí en la ciudad, la actividad empresarial sigue con normalidad, pero estamos atentos a ver qué procede”, declaró Gutiérrez Merino.

El edil aseguró que el municipio está abierto al diálogo con los empresarios locales para identificar formas de apoyo y minimizar los efectos de los aranceles en la industria. “Por parte del municipio, vamos a platicar con ellos y estamos abiertos a ver en qué podemos ayudarlos, cómo mejorar las relaciones y reducir los costos operativos en la medida de lo posible”, señaló.

Si bien aún no se han registrado despidos en la región como consecuencia de estas medidas, Gutiérrez Merino advirtió que las empresas están evaluando la situación y buscando estrategias para afrontar el nuevo panorama comercial. “Esperemos que no haya despidos. No hemos tenido confirmación de que eso vaya a ocurrir, pero las empresas deben analizar su situación y cómo manejar la relación con el consumo estadounidense”, explicó.

Además, destacó que muchas compañías ya están explorando la posibilidad de diversificar sus mercados y exportar a otros países ante la incertidumbre generada por las políticas comerciales de Estados Unidos. “Los empresarios mexicanos están buscando alternativas para trabajar con los aranceles o bien explorar nuevos mercados. Incluso el gobernador Manolo Jiménez está gestionando acuerdos con otros países para abrir fronteras comerciales”, afirmó.

El alcalde también subrayó la importancia de los anuncios que la presidenta electa Claudia Sheinbaum dará sobre el tema en los próximos días. “Esperamos que las medidas que tome beneficien a los industriales y que las relaciones comerciales con Estados Unidos no se deterioren por completo, como ha sucedido con otros países”, expresó.

Gutiérrez Merino reconoció que Estados Unidos sigue siendo el principal socio comercial de México y que la economía de muchas empresas depende de este mercado. Sin embargo, insistió en la necesidad de fortalecer la manufactura local y aprovechar la calidad de la mano de obra para expandirse a otras regiones. “Así como importamos productos de China o Italia, debemos buscar exportar más desde aquí, aprovechando nuestra calidad en manufactura y producción”, comentó.

Finalmente, el alcalde hizo hincapié en la incertidumbre global que generan estas decisiones y en la necesidad de adaptarse a los cambios. “Las inversiones son a largo plazo. Los empresarios están preocupados, pero también buscan eficientarse y mejorar sus técnicas de producción. Al final, estas decisiones no solo afectan a México, sino a todo el mundo, incluido el consumidor estadounidense, que también verá aumentos en los precios”, concluyó el alcalde.