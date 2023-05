Artesanía religiosa más viva que nunca, recorrido por México hace una escala en Acuña

ACUÑA, COAH.- La artesanía religiosa sigue viva gracias a la gran demanda que hay en todo el país y entre las figuras más vendidas están San Judas Tadeo y la Virgen de Guadalupe, dijo el artesano, Fernando Sánchez.

Junto con 11 compañeros, todos artesanos procedentes de Puebla, Fernando Sánchez recorre la República Mexicana ofreciendo diversas figuras, que cuestan entre los 100 y los 600 pesos cada una.

Durante el trayecto, decenas de figuras se deterioran, pero al llegar a un pueblo o ciudad, estás son reparadas por los artesanos, que cuentan con toda una vida de experiencia, que va de generación en generación.

“La demanda de estas artesanías es todo el año, no hay una fecha en especial en la que aumente; la religión no se acaba, nunca se acaba y sigue pa’ delante. Andamos por toda la República, nos establecemos algunos días, no muchos, en alguna ciudad y luego nos movemos”, dijo.

Añadió que la mayoría de los artesanos son parientes y dejan a sus familias en Puebla, a donde regresan para estar con ellas unos ocho o diez días, después de 20 o 22 en los que recorren algunos lugares del país.

Fernando Sánchez invitó a la comunidad a aprovechar la visita de estos artesanos, y a comprar su figura de la que son devotos, al fin y al cabo, se puede hacer una “rebajita”.