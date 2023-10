Asesinan a gatos negros en la colonia Oceanía de Saltillo

Vecinos de la colonia Oceanía refieren que no es el único caso y reportan desapariciones de gatos en la zona, aunque la Policía Ambiental no cuenta con reportes de felinos asesinados en ese sector

En esa publicación, se mencionó la denuncia en redes sociales del caso de un cadáver de felino, no completamente blanco, encontrado en la colonia Oceanía, en las mismas condiciones que el reportado por la funeraria.

Otra usuaria, Ana Elizabeth, publicó una foto en el grupo de Facebook, “Ventas Col. Oceanía Saltillo”. La imagen refería la muerte de un gato color gris, encontrado detrás de la iglesia de la colonia y menciona que no es la primera desaparición. “ En menos de 15 días ya van 3 que veo muertos ahí, en esa plaza. ¿Qué está pasando?”.

“La persona que está haciendo esto, a donde vaya lo repetirá. El tema aquí es que las personas no están haciendo su función de protectores con sus mascotas. Perros o gatos, los animales deben estar dentro de casa y solo salir en compañía de sus dueños ”, aseveró Alma Salinas Barrón, presidenta de ADAC.

La vocería de la Comisaría de Seguridad Pública Municipal dijo que la Policía Ambiental no cuenta con reporte de gatos asesinados en la colonia Oceanía.

NO HAY REPORTES

Aseguró que los gatos ya no pueden andar en la calle como solían hacerlo porque ya no hay seguridad para ellos. “Ya no vivimos en un mundo seguro ni para nosotros, menos para los animales”, dijo la rescatista, quien aseguró que la colonia Oceanía tiene un grave problema de gatos en situación de calle. “Muchos tienen dueño, pero andan en la calle y eso facilita que ocurran situaciones como la que reportan”.

Salinas Barrón consideró urgente que los propietarios de animales se apeguen a la legislación estatal y as los reglamentos municipales que marcan la manera en la que las mascotas deben ser tratadas y cuidadas. “Los dueños son los responsables de lo que les pase a los animales si permiten que anden sin supervisión en la calle”.