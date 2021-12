¡Atención! INSABI alerta por fraudes en registro de adultos mayores para dosis de refuerzo

Saltillo, Coahuila.- El Instituto de Salud para el Bienestar alertó a los adultos mayores sobre supuestas llamadas para agendar citas de dosis de refuerzo para la vacuna contra el coronavirus.

Lo anterior luego de que circularan mensajes en redes sociales para denunciar llamadas fraudulentas por parte del INSABI para agendar la tercera dosis de refuerzo contra el coronavirus.

De acuerdo al mensaje de alerta en redes sociales, es a través de estas llamadas donde solicitaran datos personales, desde teléfonos, domicilio y correos electrónicos, sin embargo, dicha alerta también parecía ser una cadena de información falsa.

“Ojo me acaban de llamar del INSABI (de Salud), para supuestamente agendarme la Dosis de refuerzo. Tenían todos mis datos: mail, dirección, teléfono, etc.

Después me piden que les dé un código que me mandaron por SMS para confirmar la cita (claro, es para hackear el WhatsApp y celular) y cuando les digo que no se los voy a dar me cortan. Así están hackeando. Para que les avisen a todos sus familiares.

“Estén alertas me compartieron esta modalidad de robo”, se leía en cadenas de mensajes de WhatsApp y la plataforma de Twitter.

Fue hasta que la dependencia federal confirmó a través de su cuenta oficial de Twitter, que dichas llamadas son falsas, y alertó a la población para que no sean posibles víctimas de extorsión, lo cual también confirmaba la estafa de las llamadas dejando atrás que sólo fuera una noticia falsa que se difunde, generalmente, con el fin de perjudicar a alguien.

“Falso, el Insabi no está llamando para agendar citas de dosis de refuerzo para vacuna contra COVID-19. Si te llaman puedes ser víctima de extorsión”, publicó la dependencia.

Aunque en Saltillo no se tienen denuncias formales ante las autoridades sobre dichas llamadas, algunos usuarios de twitter de Coahuila confirmaron que fue uno de los mensajes que más circuló en dicha red social, donde el hilo de las publicaciones refería experiencias así a nivel local.

Además el instituto llamó a la población a consultar toda la información sobre la vacunación en fuentes oficiales, con la finalidad de que ninguna persona sea víctima de un delito.