Atrás del DIF de Arteaga, sin luminarias y con baches por fugas en la acequia

Desde la calle Pedro Moreno hasta las inmediaciones del DIF Municipal, no hay alumbrado público en la calle Zaragoza. Según los habitantes de esta vía, han reportado esta situación a las oficinas de la Presidencia Municipal , pero no han recibido respuesta .

“Debido a la sequía, hay una filtración. Ya se informó a los dueños del agua, pero no han venido. Supuestamente lo habían reparado, pero no duró. Entonces, creo que todos estos baches son consecuencia de esa filtración. Cuando hay mucha agua, comienzan a formarse” , comentó una de las vecinas.

“Hace tiempo que las lámparas no funcionan. Al principio sí, pero dejaron de encenderse y ahora está muy oscuro. Si no fuera por la luz que proviene de la gasolinera, no se vería nada. Aun así, es insuficiente y a veces llegan personas que beben en la calle y se quedan aquí”, comentó Don Luis, un vecino del sector.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Hasta el jacuzzi llevaban! Detienen autoridades de Arteaga a cuatro por robo a cabaña

Ante esta situación, se hace un llamado a VANGUARDIA para evidenciar las condiciones en las que se encuentran los residentes debido a la falta de luminarias y el estado deteriorado de la calle.

Asimismo, se insta a las autoridades correspondientes a abordar y resolver este problema.