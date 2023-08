‘Bájenle a su ruidero’: piden saltillenses a motociclistas que usen casco obligatorio y les dan otras ‘recomendaciones’

Luevano Arévalo dijo que “Debería ser obligatorio (usar) las direccionales, transitar por un carril y no en medio de los carros, y a los que traemos automóvil no usar el celular, entre otras cosas que distraen al volante”, opinión que secundó John Rider, quien también comentó que deberían también multar a los conductores que utilicen el celular.

Oliver Albahaca expresó que “Deberían exigir que porten placas, licencia, seguro y que revisen la edad, pues hay muchos menores de edad utilizando motocicleta, que al ocurrir un percance, siempre culpan al automovilista”.

Ángel Cash propuso “Lo que debería ser obligatorio es que hicieran un buen curso, tanto de autos como de motos, enseñar que no por prender direccional es motivo de no dejar pasar al vehículo, dejar libres carriles de Alta, aunque aquí en el rancho todos son carriles de baja, eso deberían hacer y no soltar las licencias solo con un examen”.

Bruno Arellano aprovechó para emitir su opinión: “Deberían de prohibir alterar los escapes de combustión, hacen mucho ruido y explosiones, la contaminación auditiva que emiten es mucha”.

Por otro lado, Ramiro Retta mostró su preocupación y descontento ante los hábitos que algunos conductores tienen al circular: “Hay mucho que corregir entre los usuarios de las motos, pues además de no usar casco, se meten entre los carros, alteran sus motos ocasionando ruido, las usan muchos menores de edad y nadie se hace responsable cuando ocasionan algún daño, o peor aún, cuando chocan a causa de su imprudencia siempre tienden a culpar al automovilista, viajan 3 o hasta más pasajeros, etcétera”.

“Ojalá y en cuanto a los que son menores, hicieran firmar a los padres de familia que se hagan responsables de lo que hacen sus hijos ¿o esos son sus hijos y son menores solo cuando les conviene?”

Nettox Ferrel sugirió que “También deberían de multarlos cuando se pasan entre los autos, circulan en la banqueta, circulan en contra”. En cambio, Mel Mena se mostró su molestia y dijo “Obligatorio que los multen por traer ese ruidazo, sin casco, te rebasan por donde les da gana, traen a niños con ellos sin protección. Nadie los mete en cintura”.

“¿Y si de paso les ponen multa por hacer un ruido de a m*dre? ¿O eso no cuenta? Total que se frieguen los demás”, opinó Alex O. Jaime B, a lo que Francisco Villa secundó: “También deberían prohibir que traigan su ruidazo en el escape, ya neta uno se porta bien, pero la razita no coopera”.

Arias García hizo una confesión: “Lo bueno que sí uso el casco. No soy un buen conductor, pero siempre utilizo las direccionales para rebasar y para doblar, ya sea a la derecha o la izquierda, y nunca me meto al carril de alta, solamente cuando llevo prisa”.

“También debería ser obligatorio que sean mayores de edad, que cuenten con estabilidad económica para que se hagan responsables de los accidentes que luego provocan. Como los huercos de la gran plaza que se te avientan o meten al carril sin avisar”, sugirió Luci Oicenciv.

Mary Carmen también secundó la moción: “Excelente, y debería ser obligatorio que también tengan reglas de manejo, porque andan como locos entre los carros por la derecha y por la izquierda, sobre todo los repartidores”.

Each Acosta compartió su experiencia y su punto de vista como conductor de motocicleta: “Soy motociclista y me parece perfecto que se multe y obligue a traer el casco, placas y luces encendidas en todas las motocicletas, y también multa por ir entre carriles. Lo agradeceríamos los motociclistas que respetamos las leyes y reglas, porque algunos automovilistas creen que todos somos iguales y son muy agresivos con nosotros, pero es culpa de todos esos motociclistas que no cumplen las reglas de tránsito y a los automovilistas que van con el celular (también) multa”.