A través de redes, denuncian a dos jóvenes por daño a propiedad en Ramos Arizpe (video)

En la publicación inicial, la afectada solicitaba ayuda a la comunidad para localizar a los agresores, mencionando que no pertenecían a la colonia y que llegaron solo para cometer el acto vandálico. “Hola buenas noches, alguien que conozca a estos dos que me pueda dar información, por favor me urge dar con ellos”, escribía la afectada en su publicación.

Rápidamente, los vecinos comenzaron a compartir información sobre los presuntos responsables. Varios comentarios apuntaron que los jóvenes frecuentaban la zona de las plazas de Analco, específicamente en la calle Montenegro, Primer Sector, en la tarde o noche.

El incidente ha generado preocupación entre los vecinos, quienes piden mayor seguridad en la zona para evitar futuros actos de vandalismo. Hasta el momento se desconoce si las autoridades ya tienen conocimiento de los hechos.

Este tipo de denuncias a través de plataformas sociales se han vuelto cada vez más comunes, permitiendo a los ciudadanos trabajar juntos para identificar a los responsables de delitos menores, como el daño a la propiedad, y contribuir a la seguridad de su comunidad.