Busca Cruz Roja Saltillo a familiares de abuelo en situación de calle; lo rechazan albergues

“Las personas que lo trajeron, solo lo dejaron. Desconocemos quienes eran”, dio a conocer la doctora. “Nos ha dicho que se llama Sergio Isidro Martínez Alvarado, nos comenta que tiene aproximadamente un año que está en situación de calle y que sí tiene familiares”.

Sergio Isidro ha dicho al personal médico de la Cruz Roja que pasaba las noches al exterior de un negocio llamado “El Tornado”, y que es padre de dos hijas.

TE PUEDE INTERESAR: Ayudemos a reconstruir: un incendio le quitó su casa y eso no la detiene; saltillense pide ayuda a la comunidad

“De las hijas dice que tiene mucho que no las frecuenta, incluso dijo que una de ellas vive en la colonia Teresitas, y de la otra que tiene una taquería por la Soriana, pero no nos sabe decir cuál de todas”, detalló la doctora.

A las hijas las identificó como Laura Lucía y Edith Elizabeth Martínez Burgos; también dijo que tiene dos hermanos, Armando que vive en el municipio de Ramos Arizpe, en la colonia Manantiales, y al otro no lo recuerda.

El abuelo no cuenta con identificaciones y no logra precisar sus datos de identificación, además llegó a la institución desnutrido. La preocupación del personal de Cruz Roja es que la institución da atención pre hospitalaria y no lo pueden tener por mucho tiempo.

“Pero tampoco podemos regresarlo a la calle, porque sería regresarlo a su estado anterior y con las temperaturas es peligroso”, dijo la médico, quien refirió que ningún albergue lo acepta porque él refiere tener familiares.

“Si tienes alguna información que pueda ayudar a encontrar a sus seres queridos, por favor, comunícate al siguiente número: 844 4121206”.