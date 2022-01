Buscan a Adriana Kamar, monclovense desaparecida, en Estado de México

MONCLOVA, COAH.- Adriana Kamar Lazcano la monclovense de 39 años quien desapareció desde el pasado 10 de enero, fue vista en el Estado de México y autoridades intentan localizarla mientras que estafadores tratan de extorsionar a sus familiares.

Fue a través de redes sociales que se publicaron las imágenes de la mujer de 39 años de edad en las calles de Cuautitlán y Atizapan en Estado de México.

Arturo Kamar, su hermano, dio una entrevista vía telefónica a VANGUARDIA y confirmó que se le vio en ese estado por lo que él y otros familiares viajaron el pasado miércoles a tratar de contactarle.

“Se hicieron los reportes necesarios”, dijo; sin embargo, no se pudo localizar.

“Ayúdanos a localizar a Adriana. Fue vista por última vez, en los municipios de Cuautitlán y Atizapán del Estado de México. Se llama Adriana Kamar Lazcano, es de Monclova, Coahuila. Padece esquizofrenia y bipolaridad”, se publicó en redes sociales.

Adriana viste falda negra y una blusa morada, según las imágenes que se han compartido de ella.

Mientras la familia continúa angustiada por la desaparición, estafadores no han dudado en tratar de sacar provecho de la situación, mediante llamadas telefónicas han asegurado a sus parientes le tienen privada de su libertad, para poder obtener dinero.

“Como por la situación contestó todas las llamadas llevo varios intentos de estafa; llevo tres el día de hoy, las últimas dos que he tenido me dicen que la tienen allá. Una de las llamadas se hacen pasar por ella pero es mi hermana conozco bien su voz sé que no es”.