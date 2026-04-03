Se duplicaron casos de sarampión previo a Semana Santa; van 17 contagios

De acuerdo con el reporte, durante el lapso comprendido entre el 20 y el 31 de marzo —coincidente con el periodo vacacional— los casos prácticamente se duplicaron, situación que autoridades ya habían previsto debido a la alta movilidad de personas.

La Secretaría de Salud federal informó que, al corte del 31 de marzo, el estado de Coahuila registra un total de 17 casos confirmados de sarampión, lo que representa un incremento respecto al periodo previo, cuando se contabilizaban ocho contagios.

El secretario de Salud en la entidad, Eliud Aguirre, había advertido antes de las vacaciones sobre la posibilidad de un repunte en los contagios tras los días de asueto.

Además de los casos confirmados, se mantienen bajo vigilancia 156 casos sospechosos, cifra superior a los 144 reportados previamente.

Como parte de las medidas de contención, se han instalado módulos de atención y vacunación en puntos estratégicos, como centros turísticos y centrales de autobuses, con el objetivo de frenar la propagación del virus.

Pese al incremento en los contagios, las autoridades destacaron que en Coahuila no se han registrado defunciones por esta enfermedad ni en 2025 ni en lo que va de 2026.

A nivel nacional, el panorama también refleja un aumento significativo, con un total de 8 mil 526 casos confirmados y nueve defunciones en lo que va de 2026.

Entre los destinos más visitados por habitantes de Coahuila, la Ciudad de México registra 676 casos y una defunción, posicionándose entre las entidades más afectadas.

Otros estados con presencia de la enfermedad son Quintana Roo, con 139 casos; Nuevo León, con 49; y Baja California Sur, con 14.

La Secretaría de Salud subrayó que los menores de edad son el grupo más vulnerable al contagio; sin embargo, los adultos que no fueron vacunados en su infancia también están en riesgo, por lo que se recomienda acudir a aplicarse la vacuna.