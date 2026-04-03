Celebra Museo del Desierto de Saltillo 15 años de rescate de oso en incendio

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Saltillo
/ 3 abril 2026
    Celebra Museo del Desierto de Saltillo 15 años de rescate de oso en incendio
    El oso negro es la especie que más recibe atención en el museo. HOMERO SÁNCHEZ

El recinto celebra el aniversario de los osos ‘Camila’ y ‘Capi’ con el éxito de devolver 28 animales a la libertad

A 15 años del rescate de los emblemáticos osos “Camila” y “Capi”, tras incendios forestales, el Museo del Desierto ha consolidado su clínica veterinaria como un referente en la atención de fauna silvestre lesionada, principalmente por atropellamientos o incidentes en su hábitat.

Fernando Toledo, responsable del área “El Desierto Viviente”, recordó que aquel caso marcó un punto de inflexión para fortalecer la infraestructura del recinto.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/museo-del-desierto-preve-mas-de-45-mil-visitantes-con-dino-rodeo-y-nuevas-atracciones-PK19756832

“Ahí nos dimos cuenta de la necesidad de contar con mejores instalaciones para poder recibir animales que lo requieren”, señaló.

Durante la jornada, integrantes del museo y visitantes celebraron los 15 años de “Camila” y “Capi” tras su rescate de un incendio.

El especialista explicó que la clínica ha evolucionado significativamente, en especial en la atención del oso negro, una de las especies que con mayor frecuencia es rescatada y atendida en el museo.

“Hemos crecido mucho en aprendizaje; el personal médico se ha capacitado en medicina de fauna silvestre y comportamiento”, destacó.

Los resultados recientes respaldan el trabajo del equipo técnico. De acuerdo con datos del museo, entre 2022 y 2023 se rescataron 35 ejemplares, de los cuales más de 28 fueron reintegrados a su hábitat natural.

Toledo también resaltó casos de éxito complejos, como el de “Encantado”, un oso que fue atropellado y presentaba una fractura expuesta.

“Se le realizó una cirugía bastante complicada y es un animal que logramos regresar a vida silvestre, que es el objetivo”, explicó.

Finalmente, el experto hizo un llamado a la población a no alimentar ni intentar interactuar con la fauna en la sierra, a fin de evitar riesgos tanto para las personas como para los animales.

“Si ven un oso, mantengan la calma y retrocedan lentamente; el animal no los va a perseguir”, concluyó.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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