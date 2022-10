Si bien los primeros días fueron de desesperación, la sensación de incertidumbre no ha disminuido en las semanas más recientes. Así lo dejan ver los mensajes en redes sociales que cada día acompañan las fotografías de ‘Chiruza’.

“La busco porque no me resigno a no volverla a ver, porque me duele el corazón no saber si está bien, si come, si le dan agüita, si me la tratan bien... Al final del día ella es muy importante para mí... Por favor ‘Chiru’ no me olvides, que pase lo que pase yo nunca lo haré...”, comentó la joven saltillense, quien se mantiene persistente en la búsqueda.