Buscan crear nuevo partido y ser una oposición ciudadana para los huérfanos de los partidos actuales

Gustavo Madero, ex líder del PAN, visitó Saltillo para promover la organización ciudadana a través del Frente Cívico Nacional que en 2025 buscará convertirse en un nuevo partido

Un grupo de ciudadanos se reunió en Saltillo para escuchar las propuestas del Frente Cívico Nacional, el cual contó con la participación del empresario local Héctor Horacio Dávila, y el ex líder panista Gustavo Madero. “Seremos una opción para todos los que se sienten huérfanos de la política, para los que no se están contentos, lo que no se ven reflejados en las opciones políticas actuales y que es un gran número de gente”, dijo Madero.

En la reunión, los ciudadanos manifestaron preocupación por la reforma del Poder Judicial e indicaron que es necesario agruparse para alzar la voz en contra de políticas autoritarias.

El Frente Cívico Nacional es un movimiento ciudadano que buscará convertirse en partido político y, en caso de no lograrlo, de estar unidos para ser vigilante de las reformas y políticas públicas que se generen en el país.