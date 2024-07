Buscan reintegrar ejemplares de Bisonte Americano y otras especies al Valle de Cuatro Ciénegas

“A la hora que esos pastos se van muriendo, vas teniendo más suelo descubierto, y ahora cuando llueve, el suelo no tiene la capacidad de infiltrar el agua, porque ya no tiene raíces, ya no tiene hojas cubriéndolo, y ahora la lluvia empieza a generar más erosión, se va perdiendo la capa de suelo fértil, y se vuelve un ciclo de degradación, donde ahora hay menos cobertura de pastos, más presión de los animales, más plantas muertas, más suelo descubierto, menos infiltración de agua, menos suelo fértil, etc.”, mencionó.