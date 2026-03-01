Buscan rescatar el escultismo en Ramos Arizpe; invitan a ciudadanos a ‘dejar un mundo mejor’

“En ese momento no podíamos ni portar uniforme ni nada porque no estábamos registrados... en el 2006 fue cuando ya realmente se formó y nos pudimos registrar al Scout Nacional” , explicó Rubalcava sobre los inicios.

Adriana Rubalcava Hernández, integrante activa del grupo, recordó que esta iniciativa nació en 2004 frente a la Presidencia Municipal de Ramos Arizpe, logrando su registro oficial ante la Asociación de Scouts de México en el año 2006.

La importancia de este grupo radica en que es el único en Ramos Arizpe, atendiendo a una población de más de 100 mil personas que, de otro modo, se quedarían sin acceso a este método educativo complementario.

Sobre su impacto social, mencionaron actividades como la recolección de latas para quimioterapias y apoyo a asociaciones de animales. “Se ha apoyado a las personas que tienen cáncer y lo necesitan... apoyamos a una asociación de perros”, detallaron.

Además de la labor social, el grupo ofrece formación técnica y de vida. “Se les enseña, por ejemplo, métodos de primeros auxilios, actividades de sobrevivencia en un ambiente como el bosque o el desierto; se les enseña a acampar”, señalaron.

Adriana Rubalcava destacó que, frente a un entorno digital absorbente, los scouts ofrecen una alternativa real. “Estamos solicitando que se integren más niños; que en vez de estar en una computadora o tablet, vengan a conocer lo que es vivir al aire libre”, expresó.

El enfoque principal del movimiento es la formación del carácter. “Ahorita los jóvenes crecen ya sin valores, sin principios; es una de las cosas que aquí fomentamos. Tratamos de dejar un mundo mejor de lo que lo encontramos”, subrayó la integrante.

Las sesiones se realizan en la Plaza Francisco I. Madero los sábados por la tarde. El grupo recibe a niños desde los 6 años hasta jóvenes de 21, además de adultos que deseen participar como dirigentes voluntarios.

Finalmente, Rubalcava extendió la invitación a las familias completas, asegurando que “podemos recibir a todos, incluso hay un precio especial cuando entran familias, lo cual es un plus extra para fomentar la unión”.