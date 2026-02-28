Este lunes inicia registro de la Beca Rita Cetina en Coahuila

Coahuila
28 febrero 2026
    Este lunes inicia registro de la Beca Rita Cetina en Coahuila
    El trámite es gratuito y se realizará en línea del 2 al 19 de marzo ESPECIAL

El apoyo es de 2 mil 500 pesos anuales por estudiante de primaria pública

A partir de este lunes 2 de marzo iniciará en Coahuila el registro para la Beca Rita Cetina, dirigida a estudiantes de primaria pública en todos los grados, de primero a sexto, con el fin de que ningún niño o niña abandone sus estudios por factores económicos.

El titular de la oficina de enlace de la Secretaría de Educación Pública en el estado, Domingo Hernández, señaló que la dispersión de los recursos en el estado alcanzaría aproximadamente 662 millones 500 mil pesos en el estado.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Educación Pública de Coahuila, en el ciclo escolar 2024-2025 se registraron 292 mil 940 alumnos de primaria pública, lo que representa el 86.1 por ciento del total de estudiantes de ese nivel en la entidad.

El proceso fue detallado en una asamblea virtual encabezada el pasado viernes por Julio León, coordinador nacional de Becas para el Bienestar.

El apoyo, informó, consiste en 2 mil 500 pesos anuales por cada estudiante inscrito en primaria pública. El trámite debe realizarlo la madre, padre o tutor, y la tarjeta bancaria será entregada al responsable registrado.

Las autoridades aclararon que los alumnos que actualmente cursan sexto grado sí deben registrarse, ya que recibirán el apoyo correspondiente a útiles y uniformes para el ciclo escolar 2025-2026. En cambio, los menores que se encuentran en preescolar y pasarán a primaria en el ciclo 2026-2027 no deben realizar el trámite en esta etapa.

Para el registro se requiere que la madre, padre o tutor cuente con identificación oficial, CURP certificada, comprobante de domicilio, número de teléfono celular y correo electrónico. En el caso del estudiante se solicita la CURP certificada y la Clave de Centro de Trabajo de la escuela primaria, que puede consultarse en la fachada del plantel.

La CURP debe incluir la leyenda de certificación verificada con el Registro Civil, trámite que puede realizarse en el portal oficial del Gobierno de México o en las oficinas del Registro Civil.

REGISTRO ES EN LÍNEA

El procedimiento se realiza en línea a través del portal oficial de la beca. Primero se debe crear una cuenta Llave MX con los datos del tutor. Posteriormente, del 2 al 19 de marzo, se deberá iniciar sesión con esa cuenta, cargar la documentación solicitada y registrar los datos del alumno, incluyendo turno, grado y parentesco. En caso de tener más de un hijo, el sistema permite agregar estudiantes adicionales.

Al finalizar, la plataforma emitirá un comprobante de registro. Las autoridades reiteraron que el trámite es gratuito y no es necesario pagar a terceros para realizarlo.

