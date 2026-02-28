Anexos de Coahuila ahora deben reportar al MP ingresos y altas de pacientes con adicciones

A partir de este mes de febrero, los centros de rehabilitación conocidos como anexos, deberán reportar al Ministerio Público más cercano los ingresos y las altas de personas con problemas de adicciones.

Fue el pasado 6 de enero cuando se publicó en el Diario Oficial de Coahuila la Ley para la Regulación de Establecimientos Privados para la Atención a las Adicciones del Estado de Coahuila de Zaragoza, misma que fue aprobada por el Congreso del Estado en diciembre del año pasado.

Esta regulación indica en su artículo 31 que “todo ingreso, cualquiera que sea su tipo, deberá ser notificado al Ministerio Público más cercano al establecimiento, según corresponda, en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores a la admisión”.

Además detalla que la notificación deberá ser realizada por el médico del establecimiento.

AHORA SERÁN ERETA

La nueva legislación también categoriza a los anexos como Establecimiento Residencial Especializado en el Tratamiento de las Adicciones (ERETA).

Añade en el siguiente artículo que hay dos modalidades de ingreso a los ERETAs, voluntario o bien por caso de urgencia en el que la persona afectada represente un peligro para sí mismo o sus cercanos.

En este segundo caso, una vez que la persona se estabilice, se le deberá consultar si es su voluntad permanecer en el ERETA.