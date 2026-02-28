Anexos de Coahuila ahora deben reportar al MP ingresos y altas de pacientes con adicciones
Prohíbe la permanencia forzosa, la tortura, el trato inhumano y establece que los padrinos en rehabilitación deben comprobar sobriedad de dos años con antidoping
A partir de este mes de febrero, los centros de rehabilitación conocidos como anexos, deberán reportar al Ministerio Público más cercano los ingresos y las altas de personas con problemas de adicciones.
Fue el pasado 6 de enero cuando se publicó en el Diario Oficial de Coahuila la Ley para la Regulación de Establecimientos Privados para la Atención a las Adicciones del Estado de Coahuila de Zaragoza, misma que fue aprobada por el Congreso del Estado en diciembre del año pasado.
Esta regulación indica en su artículo 31 que “todo ingreso, cualquiera que sea su tipo, deberá ser notificado al Ministerio Público más cercano al establecimiento, según corresponda, en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores a la admisión”.
Además detalla que la notificación deberá ser realizada por el médico del establecimiento.
AHORA SERÁN ERETA
La nueva legislación también categoriza a los anexos como Establecimiento Residencial Especializado en el Tratamiento de las Adicciones (ERETA).
Añade en el siguiente artículo que hay dos modalidades de ingreso a los ERETAs, voluntario o bien por caso de urgencia en el que la persona afectada represente un peligro para sí mismo o sus cercanos.
En este segundo caso, una vez que la persona se estabilice, se le deberá consultar si es su voluntad permanecer en el ERETA.
PADRINOS EXADICTOS, A ANTIDOPING
Otro aspecto relevante de la nueva ley coahuilense, es que aquellas personas encargadas de los ERETAS que se encuentren en recuperación de adicciones, deberán probar que tienen al menos dos años de abstinencia.
“Deberá estar en el programa de recuperación y tener evidencia con una prueba de detección de metabolitos de 5 elementos cada seis meses”, expone el artículo 23.
Un factor que también se destacó en el Congreso fue la perspectiva de género para atender la problemática de las adicciones, por lo que ahora los ERETAs femeniles deberán ser atendidos exclusivamente por mujeres.
PROHBIDA PERMANENCIA FORZADA Y PERSECUSIÓN
La legislación también establece que a partir de ahora, no se puede obligar a una persona a permanecer en un centro de rehabilitación ni se puede buscarlo afuera de las instalaciones.
De acuerdo al artículo 40, el personal tampoco puede acudir a domicilios particulares para sustraer personas y llevarlas a sus instalaciones.
El artículo 41 prohíbe el sometimiento usando la fuerza física para el reingreso de las personas a los centros de readaptación.
El internamiento podrá ser considerado como el último recurso terapéutico y deberá ajustarse a principios éticos de y de respeto a los derechos humanos.
También establece que las personas usuarias de los ERETAs tienen derecho a recibir un trato digno y humano, no ser sometidas a tortura, ni tratos crueles inhumanos o degradantes.
DEBERÁN REPORTAR LOS ‘PATITO’
A partir de esta Ley, los municipios están obligados a notificar al Consejo Estatal de Salud Mental y Adicciones en el Estado de Coahuila de Zaragoza de la posible operación de un ERETA para integrarlo a un Padrón.
También le deberán vigilar requisitos de desarrollo urbano, licencias de funcionamiento y protección civil.
¿Qué establece la nueva Ley para la Regulación de Establecimientos Privados para la Atención a las Adicciones del Estado de Coahuila de Zaragoza?
-Altas y bajas deben ser reportadas al MP en 24 horas
-Los anexos oficialmente se llaman Establecimiento Residencial Especializado en el Tratamiento de las Adicciones (ERETA)
-Se prohíbe el ingreso y la permanencia forzosos-Anexos femeniles, operados solo por mujeres
-Se prohíbe la tortura y el trato inhumano
-Se establece un padrón de ERETAs-Municipios obligados a reportar posibles “patito”