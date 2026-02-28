Saltillo: Fotoperiodismo de VANGUARDIA... lo mejor de febrero de 2026

Saltillo: Fotoperiodismo de VANGUARDIA... lo mejor de febrero de 2026

+ Seguir en Seguir en Google
Vanguardia
por Vanguardia

Un mes que latió entre historia, arte y vida cotidiana

Coahuila
/ 28 febrero 2026
COMPARTIR

FOTOS: FRANCISCO MUÑIZ, OMAR SAUCEDO, HÉCTOR GARCÍA, Y HOMERO SÁNCHEZ

Febrero transcurrió en Saltillo entre tradición, cultura y vida comunitaria. El mes arrancó con la ceremonia magna por el Día del Ejército en el Parque Las Maravillas, mientras en la arena “8 segundos” se definía la selección estatal de rodeo rumbo a la CONADE 2026.

TE PUEDE INTERESAR: Fotogalería de enero en Saltillo: entre tradiciones, frío extremo y hechos históricos

Pese al día inhábil por la Constitución, familias acudieron a convivir y el Museo del Desierto abrió sus puertas. La historia convivió con la modernidad en el templo de La Hibernia, y el arte tomó escenarios como el Teatro Gárnica con la obra Ausencias. La presidenta honoraria del DIF Coahuila rindió informe, mientras oficios tradicionales como el de Don Mario, peluquero del centro, siguieron dando identidad a la ciudad. Hubo teatro independiente, cultura electoral con el banderazo del Instituto Nacional Electoral y el regreso del bisonte a Cuatro Ciénegas.

También se alertó por peces muertos en la Ciudad Deportiva y se vivió la euforia deportiva tras el Super Bowl. La música resonó con Porter y la Orquesta Filarmónica del Desierto. La fe marcó la Cuaresma y la política reunió multitudes con informes y la visita de Claudia Sheinbaum para iniciar el Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social. El mes cerró entre conciertos y exposiciones que confirmaron la vitalidad cultural de la ciudad.

  • $!Presentación de la obra Ausencias, del dramaturgo José Palacios.
    Presentación de la obra Ausencias, del dramaturgo José Palacios.
  • $!Luego de varios siglos en los que el Bisonte Americano fue erradicado de tierras coahuilenses, ahora regresan a este territorio.
    Luego de varios siglos en los que el Bisonte Americano fue erradicado de tierras coahuilenses, ahora regresan a este territorio.
  • $!Febrero inició con la ceremonia magna con lo que inicia el Mes del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana.
    Febrero inició con la ceremonia magna con lo que inicia el Mes del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana.
  • $!Seis historias fueron contadas personalmente al público con la obra ‘Ausencias’ en el Teatro Gárnica.
    Seis historias fueron contadas personalmente al público con la obra ‘Ausencias’ en el Teatro Gárnica.
  • $!En la Ciudad Deportiva alertaron de miles de peces muertos en las orillas del lago artificial.
    En la Ciudad Deportiva alertaron de miles de peces muertos en las orillas del lago artificial.
  • $!Fanáticos de los Seahawks se reunieron en el emparrillado de la Universidad del Valle de México campus Saltillo.
    Fanáticos de los Seahawks se reunieron en el emparrillado de la Universidad del Valle de México campus Saltillo.
  • $!Ante el aumento de contagios de Sarampión en todo el país, la Secretaría de Salud estatal inició una extensa campaña de vacunación.
    Ante el aumento de contagios de Sarampión en todo el país, la Secretaría de Salud estatal inició una extensa campaña de vacunación.
  • $!La vacunación contra el sarampión llegará a todos los sectores.
    La vacunación contra el sarampión llegará a todos los sectores.
  • $!Luz Elena Morales, diputada presidenta del Congreso de Coahuila, presentó su informe legislativo.
    Luz Elena Morales, diputada presidenta del Congreso de Coahuila, presentó su informe legislativo.
  • $!En la arena, 8 segundos, se realizaron las competencias para elegir a la selección de rodeo que irá a la CONADE 2026.
    En la arena, 8 segundos, se realizaron las competencias para elegir a la selección de rodeo que irá a la CONADE 2026.
  • $!Concierto de la Orquesta Filarmónica del Desierto, Mozart, Pasión, Romance y Drama.
    Concierto de la Orquesta Filarmónica del Desierto, Mozart, Pasión, Romance y Drama.
  • $!El lunes 2 de febrero fue día inhábil por la conmemoración de la Constitución mexicana y niños aprovecharon para salir a las calles.
    El lunes 2 de febrero fue día inhábil por la conmemoración de la Constitución mexicana y niños aprovecharon para salir a las calles.
  • $!El templo de la colonia La Hibernia, con historia de varios siglos, sigue de pie imponente, en medio de nuevas edificaciones, donde resalta la arquitectura única que se erigió en el noreste mexicano.
    El templo de la colonia La Hibernia, con historia de varios siglos, sigue de pie imponente, en medio de nuevas edificaciones, donde resalta la arquitectura única que se erigió en el noreste mexicano.
  • $!Don Mario, quien cuenta con más de 30 años en el oficio de peluquero, tiene su peluquería ubicada en la calle Lerdo de Tejada, en la Zona Centro.
    Don Mario, quien cuenta con más de 30 años en el oficio de peluquero, tiene su peluquería ubicada en la calle Lerdo de Tejada, en la Zona Centro.
  • $!La banda tapatía Porter se presentó en el Paraninfo del Ateneo ante un lleno total.
    La banda tapatía Porter se presentó en el Paraninfo del Ateneo ante un lleno total.
  • $!Misa del Obispo Hilario González, imposición de ceniza, con lo que da inicio la cuaresma.
    Misa del Obispo Hilario González, imposición de ceniza, con lo que da inicio la cuaresma.
Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.
TEMAS
fotografías
Fotógrafos
Vanguardia

Vanguardia

Somos un medio de comunicación digital e impreso con cinco décadas de historia; nos hemos consolidando como uno de los sitios de noticias más visitados del Noreste de México.

Como medio multiplataforma, nos distinguimos por ofrecer contenidos confiables y de alta calidad, abarcando una amplia gama de temas, desde política y estilo de vida hasta artes y cultura. Además, ofrecemos artículos de análisis, entretenimiento y recursos útiles a través de formatos innovadores en texto, fotografía y video, que permiten a nuestros lectores estar siempre bien informados con las noticias más relevantes del día.

Nos enorgullece tener un equipo editorial compuesto por periodistas especializados en Derechos Humanos, Deportes y Artes.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El presidente Donald Trump llamó a las fuerzas armadas iraníes a rendirse para acceder a un plan de amnistía.

Promete Trump 4 semanas de ataques en Irán; afirma que vengará muerte de militares asesinados
Comitiva enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum visitó San Pedro de las Colonias, para elaborar estrategias ante la realidad adversa que enfrenta La Laguna.

Envían equipo federal a San Pedro de las Colonias para diseñar acciones contra la sequía
Dormir bien no solo depende de cuántas horas pasamos en la cama, sino también de a qué hora nos acostamos y nos despertamos.

Dormir a las 11 podría ayudarte a vivir más
Arduo trabajo

Arduo trabajo
Destapan a Luis Donaldo Colosio Riojas en conferencia de la Universidad de Sonora

‘Destapan a Colosio’; Senador de MC es posicionado como posible candidato a elecciones en Sonora
VALENTE ROSAS/EL UNIVERSAL

Las reveladoras narcolistas de ‘El Mencho’
true

Subasta desierta; zozobra en el desierto
La senderista y activista Nathalie Pineda convocó a la ciudadanía a participar en una jornada de limpieza en la falda de la sierra.

Convocan a limpieza en área de Loma Linda, al oriente de Saltillo; denuncian tiradero clandestino