Saltillo: Fotoperiodismo de VANGUARDIA... lo mejor de febrero de 2026

FOTOS: FRANCISCO MUÑIZ, OMAR SAUCEDO, HÉCTOR GARCÍA, Y HOMERO SÁNCHEZ

Febrero transcurrió en Saltillo entre tradición, cultura y vida comunitaria. El mes arrancó con la ceremonia magna por el Día del Ejército en el Parque Las Maravillas, mientras en la arena “8 segundos” se definía la selección estatal de rodeo rumbo a la CONADE 2026.

TE PUEDE INTERESAR: Fotogalería de enero en Saltillo: entre tradiciones, frío extremo y hechos históricos

Pese al día inhábil por la Constitución, familias acudieron a convivir y el Museo del Desierto abrió sus puertas. La historia convivió con la modernidad en el templo de La Hibernia, y el arte tomó escenarios como el Teatro Gárnica con la obra Ausencias. La presidenta honoraria del DIF Coahuila rindió informe, mientras oficios tradicionales como el de Don Mario, peluquero del centro, siguieron dando identidad a la ciudad. Hubo teatro independiente, cultura electoral con el banderazo del Instituto Nacional Electoral y el regreso del bisonte a Cuatro Ciénegas.

También se alertó por peces muertos en la Ciudad Deportiva y se vivió la euforia deportiva tras el Super Bowl. La música resonó con Porter y la Orquesta Filarmónica del Desierto. La fe marcó la Cuaresma y la política reunió multitudes con informes y la visita de Claudia Sheinbaum para iniciar el Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social. El mes cerró entre conciertos y exposiciones que confirmaron la vitalidad cultural de la ciudad.