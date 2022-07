Calla director de Policía de Monclova ante acusaciones de acoso sexual

Sin emitir alguna declaración, es como se mantiene el director de Seguridad Pública de Monclova, Raúl Alcocer Cruz, tras haber sido denunciado por el delito de acoso sexual, por parte de una policía que aún labora para las filas de la corporación.

Este lunes se dio a conocer públicamente la denuncia interpuesta por Aurora “N” en contra del mando policiaco, misma que fue recibida y atendida por el personal del Centro de Justicia y Empoderamiento de la Mujer en la Región Centro de Coahuila.

Tras esto, VANGUARDIA intentó contactar a Alcocer Cruz en la dirección de la corporación y mediante vía telefónica, pero no hubo una respuesta.

TE PUEDE INTERESAR: “La Viuda Negra” es vinculada por el homicidio de esposo e hijastros en 2019

Mario Dávila Delgado, alcalde de la ciudad, dijo que efectivamente ha tenido contacto con el directivo, quien permanece en su cargo y se esperará a que la autoridad dé una resolución ante la denuncia para poder tomar decisiones al respecto.

Justificó que el mando policiaco debe de continuar en su puesto, por cualquier situación que se pueda presentar de inseguridad.

“Es un tema muy importante el de la Seguridad Pública, no podemos nosotros estar expuestos a cualquier situación que se pudiera dar, he estado platicando con el en lo particular, mientras no haya una resolución seguiremos con este servicio prioritario, en cuanto haya esta resolución nosotros seguiremos con este servicio prioritario”.

Al momento, la policía que denunció ser víctima de acoso sexual no se ha acercado con el alcalde, en tanto se esperará a que avance la investigación.

“Si ellos se acercan conmigo la tendré, pero me mantendría la margen y dejaría totalmente que la autoridad resolviera totalmente con libertad”.

“Preferiría esperar a que resuelva la autoridad y una vez resuelto tomamos las decisiones convenientes las necesarias, sin protección, sin parcialismo, pensando en lo mejor para la ciudadanía”.

Finalmente aseguró que las mujeres que laboran para el ayuntamiento, tienen su respaldo en caso de surir algun caso de acoso sexual.