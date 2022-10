RAMOS ARIZPE, COAH.- En el ejido Las Esperanzas de Ramos Arizpe se vive una situación problemática, esto porque campesinos de esta comunidad, agremiados a la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), dicen ser víctimas de la burocracia

Cuentan que hace seis meses pidieron un crédito por 372 mil pesos a la Financiara Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero para la compra de un tractor y así sembrar de frijol sus tierras, unas 50 hectáreas.

El grupo cumplió con todos los requisitos: “Sabemos que la convocatoria del presidente (López Obrador), es que toda personas que tenga un predio para producir que se sume a la tarea de poner su trabajo para hacer productivas las tierras y en la actualidad no es fácil que el campesino invierta su dinero, su tiempo y su esfuerzo en una empresa como es la agricultura”, dijo Víctor Manuel González Gámez, dirigente de los afectados.

Los ejidatarios juntaron todos los documentos y el dinero para pagar su aportación al crédito como productores que ascendió a 37 mil pesos, más otros 74 mil pesos que puso como garantía el gobierno estatal.

Para modo de hacerse del dinero los jornaleros tuvieron que vender su sorgo y su maíz y ahora se quedaron sin grano y sin dinero.

“La situación está delicada”, dijo Manuel González.

Pasaron los días y los días y de su préstamo nada.

Desesperados los campesinos se dirigieron a la Financiera y le exigieron la entrega del crédito, pero les salieron con la mala noticia de que la ventanilla ya estaba cerrada y los préstamos parados.

Total que los agricultores de Las Esperanzas se quedaron sin Juan y sin las gallinas. “Ya gastaron, ya le invirtieron y ahora la Financiera no quiere pegar”, declaró Roberto Martínez , líder de la CNPA en Coahuila.

La cosa urge antes de que pase el ciclo otoño- inverno y los ejidatarios puedan, cuando menos, levantar cosechas tardías.

En Las Esperanzas hay tierra y agua para hacerlo, desgraciadamente falta el apoyo del gobierno.

“Pensamos que íbamos a estar listos para el ciclo ahora de otoño- invierno y pos no, nada. Todavía hace una semana nos dijeron que ya la semana que entra salía el crédito y luego nos dijeron que definitivamente ya se había cerrado la ventanilla y que no se podía hacer nada, que ya no se podían autorizar más préstamos. Estamos peor que cuando empezamos”, dijo Manuel González.

Y reprochó la negligencia y la falta de profesionalismo de la Financiera.

Por eso fue que el día de ayer, al punto de la desesperación, los ejidatarios tomaron desde temprana hora las instalaciones de la Financiera.

“Queremos hacer presión para que, de perdida, al último de siembras tardías podemos levantar algo, que no nos hagan perder todo el año”.

En Las Esperanzas ya no pueden cultivar a la usanza antigua, con arado y un tiro de animales, así, a puro valor, ya no avanzan.

“Y el tractor que íbamos a comprar es usado, no crea que es nuevo, no, no, nuevo estamos hablando que cuesta un millón 200 mil pesos”.

Transcurridas dos horas se presentó en el lugar Raúl Herrera , agente estatal de la Financiera con la intención de negociar, a cambio de que los labriegos entregaran las oficinas.

“Ahorita vamos a tratar de llegar a un acuerdo con ellos, la idea es apoyarlos”, dijo.

Cuestionado sobre la razón de este retraso en la entrega del crédito precisó que se debe a cambios en el sistema de mecánica operativa.

Finalmente el funcionario ofreció que haría llegar el monto del crédito a los campesinos a través de otra dispersora en el menor tiempo posible.