Candidatos presidenciales ignoran a los migrantes porque no votan: activista

El tercer debate entre los candidatos a la Presidencia de México, concluyó con uno de los temas que, en el panorama de derechos humanos, es de los que enfrentan una grave crisis en el país.

“Migración y política exterior”, fue el tercer tema que abordaron los candidatos, y aunque sí hubo posicionamientos respecto a las relaciones políticas al exterior de México, activistas como Alberto Xicoténcatl, observaron que ninguno de los tres abanderados resarció las inquietudes sobre el tema de personas en tránsito por el país, dejando una sensación de preocupación de cara al futuro de estas poblaciones.

TE PUEDE INTERESAR: En Chiapas han renunciado 515 candidatos

De acuerdo con Xicoténcatl Carrasco, quien actualmente dirige la organización de La Casa del Migrante de Saltillo, desde hace tiempo las organizaciones que tratan el tema estaban a la expectativa de ver cuáles serían las propuestas en la materia, lo cual no ocurrió.

En ese sentido, ahondó que los candidatos únicamente abordaron el tema de migración refiriéndose a la situación de mexicanos en el exterior, y no trataron al país como un lugar de tránsito y de recepción de migrantes desde otras partes del mundo.

“Me pareció súper triste la participación de los tres en el tema de migración. Es un tema bien complejo. Me parece oportuno que se hable de mexicanos en el extranjero, pero México no solo es un país de expulsión, sino de tránsito y de destino”, indicó.

Dijo que causó decepción el hecho de que los moderadores cuestionaran cosas puntuales como la propuesta para el Instituto Nacional de Migración, las personas en tránsito y la llegada de personas como país de destino, que fueron ignoradas.

“Le dieron la vuelta. La única propuesta que se escuchó fue la reforma del INM y de la Comisión de Ayuda a Refugiados, pero no se dijo por qué ni para qué”, indicó.

Reveló que hoy México está pagando las consecuencias de una mala construcción de políticas públicas de Centroamérica y Sudamérica que requerían óptica desde este punto del mundo, y se observó que los candidatos siguen pensando que la migración desde aquellos países es únicamente económica.

“Pero se sigue minimizando a temas económicos, como si el fortalecimiento y la economía de los países fuera la salvación para una política pública mexicana y no es así. La gente ya no está saliendo por motivos económicos, sino por otros más complejos como la violencia, falta de acceso a salud, a justicia. Entonces, tristemente no se va a resolver con inversión mexicana”, indicó.

En conclusión, Xicoténcatl expresó que piensa que estos temas no se abordaron porque los candidatos colocan de inmediato a los migrantes en la zozobra al no ser personas votantes, sin darse cuenta que la no solución genera otros conflictos.

“Me parece muy grave porque estamos viviendo una crisis en la región. Y al final no hay una propuesta real. No hubo un nivel de respuesta al nivel de la urgencia. Los migrantes extranjeros no votan, pero no se dieron cuenta que la falta de atención a esa población genera conflictos sociales en México. Hay comunidades como la Ciudad de México que ya no saben cómo hacer con personas viviendo en las calles, y lo mismo ocurre en Piedras Negras y Ciudad de México, pero parece que no lo ven”, indicó.