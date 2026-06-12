Capturan serpiente escondida en un drenaje y la liberan lejos de la zona urbana en Parras

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Coahuila
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    Capturan serpiente escondida en un drenaje y la liberan lejos de la zona urbana en Parras
    Integrantes de la familia Cano solicitaron el apoyo del Cuerpo de Bomberos luego de detectar la presencia de una serpiente en el patio de su domicilio, situación que generó preocupación entre los habitantes de la vivienda. PEDRO PESINA

Elementos de Bomberos exhortaron a la ciudadanía a reportar de inmediato la presencia de reptiles en viviendas y evitar manipularlos sin el equipo y la capacitación adecuados

Integrantes de la familia Cano se vieron sorprendidos y alarmados al detectar la presencia de una serpiente en el patio de su vivienda, por lo que solicitaron de inmediato el apoyo del Cuerpo de Bomberos de Parras.

Al llegar al lugar, los elementos localizaron al reptil dentro de un tubo de drenaje ubicado en el traspatio. Tras trabajar durante aproximadamente media hora, lograron extraerlo de manera segura.

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El ejemplar fue colocado en un costal y posteriormente trasladado para ser liberado en el monte, en una zona alejada de las viviendas, evitando así cualquier riesgo para los vecinos del sector.

$!El reptil fue localizado dentro de un tubo de drenaje ubicado en el traspatio del inmueble, por lo que los elementos de emergencia implementaron maniobras especializadas para lograr su captura sin poner en riesgo a la familia.
El reptil fue localizado dentro de un tubo de drenaje ubicado en el traspatio del inmueble, por lo que los elementos de emergencia implementaron maniobras especializadas para lograr su captura sin poner en riesgo a la familia. PEDRO PESINA

De acuerdo con los cuerpos de emergencia, durante la temporada de calor es más común el avistamiento de este tipo de fauna en áreas habitacionales, debido a que buscan refugio, agua o alimento, por lo que exhortaron a la población a mantener limpios los patios y evitar acumular objetos que puedan servirles como escondite.

Asimismo, recomendaron a la ciudadanía no intentar capturar o agredir a estos animales por cuenta propia, ya que algunas especies pueden representar un riesgo. En caso de detectar la presencia de un reptil, se debe reportar de inmediato a los números de emergencia para que personal capacitado realice el manejo correspondiente.

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