Capturan serpiente escondida en un drenaje y la liberan lejos de la zona urbana en Parras

Integrantes de la familia Cano se vieron sorprendidos y alarmados al detectar la presencia de una serpiente en el patio de su vivienda, por lo que solicitaron de inmediato el apoyo del Cuerpo de Bomberos de Parras. Al llegar al lugar, los elementos localizaron al reptil dentro de un tubo de drenaje ubicado en el traspatio. Tras trabajar durante aproximadamente media hora, lograron extraerlo de manera segura.

El ejemplar fue colocado en un costal y posteriormente trasladado para ser liberado en el monte, en una zona alejada de las viviendas, evitando así cualquier riesgo para los vecinos del sector.

De acuerdo con los cuerpos de emergencia, durante la temporada de calor es más común el avistamiento de este tipo de fauna en áreas habitacionales, debido a que buscan refugio, agua o alimento, por lo que exhortaron a la población a mantener limpios los patios y evitar acumular objetos que puedan servirles como escondite. Asimismo, recomendaron a la ciudadanía no intentar capturar o agredir a estos animales por cuenta propia, ya que algunas especies pueden representar un riesgo. En caso de detectar la presencia de un reptil, se debe reportar de inmediato a los números de emergencia para que personal capacitado realice el manejo correspondiente.