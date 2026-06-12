Encuentran sin vida a hombre en paradero de Paila, Coahuila; investigan causa del fallecimiento
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Autoridades detectaron la presencia de cinco perros y una gran cantidad de garrapatas en el lugar donde fue localizado el cuerpo del hombre de 56 años
Este viernes, alrededor de las 09:00 horas, se recibió un reporte al sistema de emergencias sobre el hallazgo de una persona sin vida en un local ubicado en el paradero de Paila, Coahuila.
Al arribar al sitio, paramédicos de la Cruz Roja confirmaron el fallecimiento de Tomás ¨N¨, de 56 años de edad, al no presentar signos vitales. Se observó que tanto el cuerpo como la cama donde yacía presentaban una infestación de garrapatas. De acuerdo con información recabada en el lugar, el hombre padecía una enfermedad desde hacía tiempo.
Elementos del Cuerpo de Bomberos y personal del Centro de Salud acudieron al lugar para realizar labores de fumigación e iniciar las indagatorias correspondientes. Las autoridades analizan si el fallecimiento estuvo relacionado con el padecimiento que presentaba o si pudo haber sido consecuencia de alguna enfermedad transmitida por la mordedura de estos parásitos.
Uno de los hermanos del hoy occiso comentó que la familia es de escasos recursos y que subsisten gracias a un pequeño estanquillo que operan en el mismo sitio. En el lugar se observaron muebles en malas condiciones, una acumulación de trastes sucios y cinco perros al interior del reducido cuarto donde habitaban.