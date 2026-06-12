Encuentran sin vida a hombre en paradero de Paila, Coahuila; investigan causa del fallecimiento

Este viernes, alrededor de las 09:00 horas, se recibió un reporte al sistema de emergencias sobre el hallazgo de una persona sin vida en un local ubicado en el paradero de Paila, Coahuila.

Al arribar al sitio, paramédicos de la Cruz Roja confirmaron el fallecimiento de Tomás ¨N¨, de 56 años de edad, al no presentar signos vitales. Se observó que tanto el cuerpo como la cama donde yacía presentaban una infestación de garrapatas. De acuerdo con información recabada en el lugar, el hombre padecía una enfermedad desde hacía tiempo.