Carmen Salinas visitó a ‘El Indio’ Fernández en cárcel de Torreón; lo regañó por ‘déspota y grosero’

Lagunera originaria de Torreón, Coahuila, ha dejado a miles de mexicanos conmovidos por su muerte, sin embargo, sus historias prevalecen. Tal fue su visita a Emilio ‘El Indio’ Fernández, preso por el homicidio de un campesino agricultor, cumpliendo su condena en una cárcel de Torreón.

“Me acuerdo que lo fui a visitar a la cárcel de Torreón, de mi tierra, y me dejaron entrar aún y cuando iba yo sola”, comentó Carmelita Salinas, quien ya era reconocida y aseguró tener miedo de ser revisada en la entrada de la cárcel.

Relacionado: Despiden rodeada de amor y flores a Carmen Salinas desde el Monumento a la Madre en CDMX

“En una bolsa llevaba tres botellas de Bacardi, o no me acuerdo cuál ron, pero era de los que le gustaban mucho. También le llevaba unos paquetes de cigarros, unos dulcesitos que le gustaban mucho y tortillas de harina en una bolsa”, señaló.

Los guardias, reconociéndola inmediatamente, le permitieron el acceso al centro, no sin antes toparse con “Toby” Perez Verez, reportero, periodista y amgio de Carmen Salinas, quien le pidió a la actriz le comente “al Indio” que lo deje pasar, para saludarlo.

Luego de recibir con gusto los obsequios de Salinas, Fernández no quiso recibir al periodista, “que se vaya mucho a la quien sabe qué”, dijo, según la actriz. Ante esto, Carmelita regañó al torreonense, “No seas así, no trae cámara, nomás quiere saludarte. ¿Por qué tienes que tratar a la prensa así? No seas tan déspota y grosero”, menciona.

Te puede interesar: ‘Quítame la mano no me vayas a ensuciar’... el día que María Félix humilló a Carmen Salinas (video)

Emilio ‘El Indio’ Fernández es recordado, por muchos, como un hombre violento y de un genio impredecible, se vio en apuros cuando tres campesinos “iniciaron” un altercado. Javier Aldecoa Galván, borracho y armado, aventó disparos al aire, causando revuelo. Ante ello, El Indio optó por hacer justicia a mano propia disparándole al campesino.

Pudo huir del lugar, pero su destino en la Cárcel Municipal de Torreón lo esperaba; “¡Ay para qué te metiste en este problema! Y me dice: ‘Es que tú no sabes cómo estuvieron las cosas; tú sabes que de quién me provoca no me dejo’”, comentó Carmelita Salinas, quien, ese mismo día, logró detener un encuentro violento entre el periodista “Toby Pérez” y El Indio Fernández.

Con información de Milenio y El Universal.