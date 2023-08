Caso San Pedro: Martín advirtió antes de morir ‘si me pasa algo, ya saben quién fue’

Antes de fallecer, el joven se comunicó con su familia alertando que era perseguido por policías

SAN PEDRO.- “Me andan persiguiendo los policías”, “estoy en unas nogaleras”, “si me pasa algo ya sabes quién fue”, “estoy cansado, espinado, tengo mucha sed... siento que ya no puedo respirar”. Fueron las últimas comunicaciones de Martín Alexis Briceño Muñiz con su familia antes de que no se supiera más de él el pasado sábado 19 de agosto en el municipio de San Pedro. Martín Alexis, 27 años, huía de la policía municipal de San Pedro el pasada sábado, según relató su madre Yolanda Briceño. Fue lo último que se supo del padre de un niño y una niña, hasta el miércoles 23 de agosto que su cuerpo fue hallado en la zona desértica del ejido Nazario Ortiz Garza, de San Pedro, según confirmó la Fiscalía estatal. TE PUEDE INTERESAR: Policías de San Pedro, Coahuila, ya habían sido señalados por asesinar a golpes a un detenido El hallazgo del cuerpo provocó el enojo de la familia y vecinos quienes buscaron manifestarse la noche del miércoles en la presidencia municipal, sin embargo, mientras caminaban se toparon con elementos policiacos, lo que desembocó en una riña con balazos al aire y pedradas. Yolanda Briceño llegó a su domicilio después de horas para que las autoridades judiciales autorizaran la salida del cuerpo de su hijo. Desde la cochera de su casa, la señora Briceño contó que un día antes de la desaparición de su hijo, un policía municipal amenazó de muerte a Martín Alexis porque lo acusó de haber quemado su coche. La familia negó que lo hubiera hecho. La madre relató que el sábado por la mañana se acercó una patrulla y los elementos detuvieron a su hijo y otro joven, sin embargo, Martín Alexis se escapó. Fue durante el escape que comenzó a enviar ubicaciones y hacer llamadas para informar lo que ocurría. “Amá, amá, ven por mí”, le dijo a su abuelita mientras huía. “Si algo me pasa, ya sabes quiénes fueron”, le dijo a su pareja. También dijo que estaba perdido, que tenía sed, que estaba lastimado y cortado de sus pies.

Con base en los relatos y ubicaciones que dio Martín Alexis, cerca del ejido Bolívar, la familia comenzó a buscarlo. “Ranchería por ranchería”, recordó la madre. La señora Yolanda fue a la comandancia de la Policía para preguntar por la detención de su hijo. Se encontró con el amigo que estaba con él, quien le dijo que la patrulla lo anduvo buscando por cerca de 30 minutos. “No sé si lo levantaron o no”, dijo el muchacho. En las oficinas de la Policía municipal le dijeron a Yolanda que no había registro de ninguna detención. “Aquí no lo va a encontrar, búsquelo en otro lado”, le dijeron. TE PUEDE INTERESAR: Martín Alexis llamó a su abuela antes de desaparecer y ser localizado sin vida, en ejido de San Pedro, Coahuila En el ministerio público le dijeron que necesitaban pasar 72 horas para el reporte de desaparición. Entonces la familia siguió buscando, pero el mismo sábado, la familia recibió un audio anónimo que decía que Martín Alexis estaba muerto. “Es una angustia total, de no poderlo hallar, si estaba bien o no estaba bien. En el fondo sabía que no estaba bien. Lo conocía, siempre regresaba a casa. No era la primera vez que lo golpeaban”, comentó la señora Yolanda. La madre contó que era común que los policías provocaran a los muchachos en la colonia Emiliano Zapata.

EL HALLAZGO El miércoles por la mañana fue hallado el cuerpo de Martín Alexis, pero la señora Yolanda Briceño se enteró hasta alrededor de las 3 de la tarde gracias a una publicación con la foto de su hijo, con bóxer y calcetines. La madre acudió al Servicio Médico Forense donde tardó al menos tres horas en poder ver el cuerpo de su hijo. “Sólo queríamos entrar y saber si era él o no. Nadie nos decía nada. Que era el asistente, que no era el encargado”, recordó la madre. Hasta que cerca de las 9 de la noche del miércoles pudo identificar a su hijo. TE PUEDE INTERESAR: A disposición de fiscalía estatal policías de San Pedro, Coahuila que perseguían al joven fallecido “Ya no se le veían bien sus tatuajes, pero sí se les distinguían algunos. Estamos como quemado el cuerpo, ellos dicen que fue por el sol. No poderlo tocar, darle un abrazo, fue desgastante eso. Por qué se ensañaron con él”, cuestionó la madre. Según la Fiscalía del Estado, el cuerpo presentaba un “avanzado estado de descomposición”. ‘TRAEN ARMAS’ Ya de regreso a San Pedro, con el shock de haber visto el cuerpo de su hijo, Yolanda y su familia fueron detenidos por elementos de la Policía de Acción y Reacción (PAR). En una primera vez los dejaron ir, pero nuevamente los volvieron a detener para una supuesta revisión. Mientras tanto, la manifestación en San Pedro ya arreciaba. “Nos dijeron que ese carro estaba con reporte de tener armas para donde estaba la manifestación. Esposan a mi primo y lo suben a la patrulla, mi esposo no se quiso él porque no quería dejarnos, se fue manejando un policía. Se portaron groseros, nos tomaron fotos, y después le mandaron un audio que puso y le dicen ‘son ellos, cárgalos, desafánalos a la v...’. Qué cree que sentimos, ya no vamos a llegar, nos van a matar”, relató Yolanda Briceño. Al final no les hicieron nada, y los dejaron libres, “pero el susto, ya con lo que teníamos”, recordó Yolanda. TE PUEDE INTERESAR: Martín Alexis habría fallecido por broncoaspiración de arena y polvo en la sierra de San Pedro: Fiscal General de Coahuila La madre reclamó por qué la tortura y la saña contra su hijo. Dijo que cierra los ojos y ve el horror en la oscuridad. De su hijo dijo que era una persona alegre, que le gustaba la música, trabajaba en una fábrica y siempre jugaba a hacerlos reír o hacer enojar a la familia.

