Toma protesta Gabriela Valencia como magistrada del Tribunal Electoral de Coahuila (video)

Durante la ceremonia, realizada en punto de las 11:00 horas, Gabriela Valencia agradeció la confianza depositada en su persona para ocupar el cargo y expresó su compromiso con la ciudadanía.

“Quiero refrendar mi compromiso con la ciudadanía. Es un honor para mí unirme al pleno que preside la magistrada Karla Verónica Félix Neira, quien se destaca por su amplia experiencia en materia electoral y su interés por la protección de los derechos políticos y electorales”, señaló en su mensaje.

La elección de magistraturas no estuvo exenta de controversia. El pasado miércoles, la primera votación en el Senado no alcanzó la mayoría calificada, luego de que legisladores de oposición argumentaran que la lista propuesta favorecía al partido oficial. No fue sino hasta el jueves que se logró la aprobación de los nombramientos, incluido el de Gabriela Valencia.

Con su incorporación, el Tribunal Electoral de Coahuila se encuentra nuevamente en pleno funcionamiento, con todos sus espacios cubiertos de cara al proceso electoral en curso.