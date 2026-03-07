CCE Laguna pide a diputados federales escuchar a todos los sectores antes de votar la reforma electoral

Coahuila
/ 7 marzo 2026
    CCE Laguna pide a diputados federales escuchar a todos los sectores antes de votar la reforma electoral
    El CCE Laguna llamó a los legisladores federales de la región a abrir espacios de diálogo antes de votar la reforma electoral en el Congreso de la Unión. REDES SOCIALES
Sandra Gómez
por Sandra Gómez

El Consejo Coordinador Empresarial Laguna pidió a diputadas y diputados federales de la región escuchar a los distintos sectores sociales antes de votar la reforma electoral, al advertir riesgos como el posible debilitamiento del INE, la politización del árbitro electoral y una eventual concentración de poder

TORREÓN, COAH.- El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Laguna hizo un llamado respetuoso, pero firme, a las diputadas y diputados federales que representan a la región de La Laguna para que, previo a emitir su voto sobre la reforma electoral actualmente en discusión en el Congreso de la Unión, escuchen y dialoguen con los distintos sectores de la sociedad, incluido el sector empresarial.

El organismo empresarial señaló que una reforma de esta magnitud requiere un análisis amplio, plural y responsable, en el que se consideren las preocupaciones y puntos de vista de los distintos actores económicos y sociales del país, dado que las reglas del sistema electoral son fundamentales para la estabilidad democrática, la confianza institucional y el desarrollo económico de México.

TE PUEDE INTERESAR: 8M: Acaparan los hombres salarios más altos en Coahuila

“Desde el CCE Laguna consideramos que una reforma electoral debe fortalecer las instituciones democráticas que México ha construido durante décadas”, señaló José Piña Álvarez, presidente del CCE Laguna.

Así como actualmente se ha planteado la iniciativa, dice no estar de acuerdo y que es indispensable abrir espacios de diálogo antes de tomar una decisión de esta trascendencia.

El dirigente del CCE Laguna expresó que existen diversos aspectos de la propuesta que generan preocupación entre el sector empresarial. Entre ellos se encuentra el posible debilitamiento del Instituto Nacional Electoral (INE), institución que ha sido clave para garantizar procesos electorales confiables en el país.

Asimismo, el organismo manifestó inquietud ante la propuesta de elegir mediante voto popular a los consejeros electorales, lo cual podría politizar al árbitro electoral y afectar su independencia.

Otro de los temas que preocupan al sector empresarial es la posibilidad de reducir la representación de minorías políticas dentro del Congreso, lo que podría limitar la pluralidad que caracteriza a un sistema democrático sólido.

De igual forma, el CCE Laguna advirtió sobre el riesgo de una eventual concentración de poder político derivada de cambios en el diseño institucional del sistema electoral.

“Las reglas electorales no pertenecen a un gobierno ni a un partido; pertenecen a todos los mexicanos. Por eso es fundamental que cualquier reforma se construya con amplios consensos y con la participación de la sociedad.

Nuestro llamado a los diputados federales de La Laguna es claro: escuchen a los distintos sectores antes de emitir su voto”, expresó el presidente del CCE.

Finalmente, el CCE Laguna reiteró su disposición a participar en espacios de diálogo y análisis que permitan construir reformas que fortalezcan la democracia mexicana, garanticen la confianza en las instituciones y contribuyan a un entorno de estabilidad que favorezca la inversión, el crecimiento económico y la generación de empleo.

El Consejo Coordinador Empresarial de La Laguna (CCE Laguna) es una organización que representa al sector empresarial de la Comarca Lagunera, abarcando a organismos confederados con representación nacional de los estados de Coahuila y Durango.

Su misión es coordinar y articular esfuerzos entre las diversas organizaciones empresariales para impulsar el desarrollo económico, la competitividad y el bienestar social de la región. El CCE Laguna trabaja en estrecha colaboración con autoridades gubernamentales para promover iniciativas que fortalezcan el entorno empresarial y contribuyan al desarrollo económico de la Zona Metropolitana de La Laguna.

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

