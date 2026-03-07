Hombre se quita al vida en la cochera de su vivienda, al oriente de Saltillo

Saltillo
/ 7 marzo 2026
    El cuerpo fue trasladado al Semefo para la necropsia mientras autoridades integran la carpeta de investigación. MARTÍN ROJAS

Un hombre fue encontrado sin vida en la cochera de una vivienda en la colonia Colinas de Santiago durante la madrugada; autoridades acudieron al sitio para iniciar las investigaciones correspondientes

Un hombre fue localizado sin vida durante la madrugada de este sábado al exterior de un domicilio en la colonia Colinas de Santiago, al oriente de Saltillo, lo que generó la movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia.

Los hechos se registraron alrededor de la 01:00 de la mañana, cuando a través del sistema de emergencias 911 se reportó a una persona inconsciente en la cochera de una vivienda ubicada en el cruce de Batopilas y Cosalá.

TE PUEDE INTERESAR: Un 8M desde el borde: acompañé a mi hija a una marcha feminista de Saltillo

Elementos de la Policía Municipal y de la Policía Civil del Estado acudieron al sitio y solicitaron el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja, quienes al realizar la valoración confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

De acuerdo con los primeros informes, el fallecimiento ocurrió por asfixia, luego de que la persona atentara contra su propia vida. Familiares señalaron que al encontrarlo suspendido reaccionaron de inmediato, bajándolo al suelo e intentando reanimarlo mientras solicitaban ayuda.

Agentes de la Agencia de Investigación Criminal y personal de la Unidad de Investigación de Homicidios acudieron para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley, mientras se integra la carpeta de investigación.

Cabe recordar que ante situaciones de crisis emocional o pensamientos de autolesión se puede solicitar apoyo a la Línea de la Vida 01 800 911 2000, disponible las 24 horas

Si tú o alguien que conoces está pasando por un momento difícil, recuerda que no estás solo y hay esperanza. En México, puedes recibir apoyo gratuito, confidencial y profesional las 24 horas del día a través de la Línea de la Vida al 800 911 2000, o contactando al 911. Priorizar la salud mental es un acto de valentía; siempre hay una alternativa.

