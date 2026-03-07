POLITICÓN: ¿Delatará Karina Barrón al ‘cerebro’ del montaje contra Waldo Fernández?

I. ¿PREVISIBLE?

Hoy se resolverá la situación legal de la secretaria de Desarrollo Humano del municipio de Monterrey, la tricolor Karina Barrón Perales, quien fue sorpresivamente arrestada el domingo anterior, producto de una investigación enderezada en su contra por presuntamente haber participado en la fabricación de una denuncia en contra del senador morenista Waldo Fernández. Los mejor enterados del tema aseguran que la funcionaria regiomontana saldrá libre hoy, pero no porque se determine que hubo un error en el proceso que la llevó a prisión, sino porque será “perdonada” por su acusador... aunque no será gratis.

II. EL PAGO

A cambio del perdón para recuperar la libertad, se asegura, la tricolor deberá admitir que, tal como se ha señalado, ella participó de una fabricación que intentaba descarrilar la candidatura de Waldo Fernández, en la contienda electoral de 2024, pero que no fue ella la autora intelectual. No hace falta ser muy perspicaz para adivinar a quién tendrá que señalar Karina para poner fin a su encarcelamiento... y entonces sí se va a poner muy interesante el asunto.

III. REVENTÓ

En Ramos Arizpe se llevó a cabo ayer la tercera edición del “Mercadito de a peso” que ha impulsado la administración de Tomás Gutiérrez. Y poco habría que decir sobre el evento, de no ser porque, nos dicen quienes pasaban por ahí, que una vez concluida la venta del día, y cuando ya estaban levantando todo, al ¿todavía? director del DIF, Gustavo Martínez, “se le brincó la cadena” y decidió sublevarse ante su jefe. Nadie atina a decir cuál fue la chispa que incendió la pradera, pero el caso es que, de un momento a otro, el funcionario municipal ya le estaba hablando en tono golpeado -y elevado volumen- al jefe de la comuna.

IV. YA FUE

Habrá sido que ayer hizo más calor, o que en el lugar del Mercadito hizo algo de viento -que hasta se andaba llevando unos toldos-, o que Martínez decidió que el servicio público ya no es un lugar donde se sienta cómodo, o vaya usted a saber. El caso es que desde ayer, nadie duda que las horas -no los días- del Director del DIF en el municipio chilero están contadas, porque frente a lo ocurrido -y por la forma en que ocurrió- no queda sino el despido.

V. OPORTUNIDAD JUDICIAL

Los datos del Inegi sobre la disponibilidad de jueces en el país colocan a Coahuila con 3.7 juzgadores por cada 100 mil habitantes, cifra que se encuentra ligeramente por debajo de la media nacional. El indicador abre una oportunidad clara para fortalecer el sistema judicial en la entidad. El propio diagnóstico permite dimensionar la carga de trabajo que enfrentan los tribunales y visualizar espacios para ampliar la capacidad institucional. El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Miguel Mery Ayup, ha reconocido este escenario como una ruta para seguir fortaleciendo la estructura de la Judicatura coahuilense.

VI. MÁS JUZGADORES

En esa lógica, desde el Poder Judicial se ha planteado la incorporación de al menos 30 nuevos impartidores de justicia en la entidad. La medida permitiría ampliar la capacidad de atención de los tribunales y responder con mayor eficacia a la demanda de servicios judiciales. Si se concreta, el fortalecimiento de la plantilla judicial podría mejorar los tiempos de resolución y consolidar una estructura más robusta para la impartición de justicia a nivel local.

VII. SESIÓN OBLIGADA

El Tribunal Electoral local terminó por mover las cosas en el IEC. El presidente provisional del Instituto, Óscar Rodríguez, convocó a la Comisión de Quejas y Denuncias para sesionar este sábado y discutir la queja presentada por el PAN contra la precampaña de Morena con precandidatos únicos y propaganda que incluye la silueta de la presidenta Claudia Sheinbaum. El proyecto de acuerdo ya fue circulado entre los consejeros Marco Yeverino y Patricia Guadalupe González. Después de varios días de silencio, el expediente que permanecía detenido tendrá por fin que discutirse. No fue iniciativa propia: fue el plazo impuesto por el Tribunal.

VIII. MEDIDAS CAUTELARES

El proyecto que será analizado contempla la aplicación de medidas cautelares: retirar los espectaculares donde aparecen los precandidatos de Morena acompañados de la silueta de la presidenta Sheinbaum. Nos dicen que el acuerdo podría aprobarse por unanimidad dentro de la Comisión. Pero más allá del contenido de la resolución, dentro del Instituto el comentario es otro: la convocatoria llegó solo porque el Tribunal Electoral los obligó y del regaño dado al presidente del IEC...

IX. COORDINACIÓN

Nos cuentan que la historia no se limitó al IEC. En el Tribunal Electoral local también se habría intentado algo parecido. La magistrada Gabriela Valencia -señalada por su cercanía con Morena- habría actuado en coordinación con Óscar Rodríguez para intentar retrasar la atención de la queja presentada por el PAN ante la inacción del IEC. Incluso, según estas versiones, habría sugerido que podían simplemente “no ver” el asunto por un tiempo. Pero Valencia no tiene mayoría ni controla los tiempos del Tribunal. Quienes siguen el tema dicen que ambos se creen muy capaces y discretos... pero sus movimientos ya resultan evidentes. Y, para muchos, francamente vulgares.