$!8M: Acaparan los hombres salarios más altos en Coahuila

En Coahuila, los hombres acaparan la mayor parte de los salarios más altos del mercado laboral y en algunos rangos prácticamente duplican a la población femenina con esos ingresos, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La información correspondiente al último trimestre de 2025 muestra que, aunque la Población Económicamente Activa del estado está integrada mayoritariamente por hombres, las diferencias salariales entre ambos sexos se vuelven más marcadas conforme aumentan los niveles de ingreso.

En el nivel de hasta un salario mínimo, se reportaron 252 mil 847 hombres y 238 mil 826 mujeres con ese ingreso. Sin embargo, la brecha comienza a ampliarse a partir de los rangos salariales superiores.

Por ejemplo, 460 mil 501 hombres ganan entre uno y dos salarios mínimos, mientras que en ese mismo rango se ubican 256 mil 351 mujeres.

La diferencia es aún mayor en los salarios de dos a tres salarios mínimos —que hasta finales de 2025 representaban ingresos de hasta 834 pesos diarios—, donde 120 mil 896 hombres perciben este nivel salarial, frente a 44 mil 49 mujeres.