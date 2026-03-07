8M: Acaparan los hombres salarios más altos en Coahuila

Coahuila
/ 7 marzo 2026
    8M: Acaparan los hombres salarios más altos en Coahuila
    Los hombres con los mayores ingresos en Coahuila representan el doble de las mujeres que están en el mismo tabulador. Unsplash

Mujeres representan la mitad del personal masculino que gana más de cinco salarios mínimos en la localidad

En Coahuila, los hombres acaparan la mayor parte de los salarios más altos del mercado laboral y en algunos rangos prácticamente duplican a la población femenina con esos ingresos, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La información correspondiente al último trimestre de 2025 muestra que, aunque la Población Económicamente Activa del estado está integrada mayoritariamente por hombres, las diferencias salariales entre ambos sexos se vuelven más marcadas conforme aumentan los niveles de ingreso.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Activista llama desde charla por el 8M a generar conciencia sobre desigualdades que enfrentan mujeres

En el nivel de hasta un salario mínimo, se reportaron 252 mil 847 hombres y 238 mil 826 mujeres con ese ingreso. Sin embargo, la brecha comienza a ampliarse a partir de los rangos salariales superiores.

Por ejemplo, 460 mil 501 hombres ganan entre uno y dos salarios mínimos, mientras que en ese mismo rango se ubican 256 mil 351 mujeres.

La diferencia es aún mayor en los salarios de dos a tres salarios mínimos —que hasta finales de 2025 representaban ingresos de hasta 834 pesos diarios—, donde 120 mil 896 hombres perciben este nivel salarial, frente a 44 mil 49 mujeres.

La tendencia se repite en el rango de tres a cinco salarios mínimos, con ingresos que pueden alcanzar hasta mil 300 pesos diarios. En este nivel, 42 mil 264 hombres reportaron percibir estos salarios, mientras que 19 mil 655 mujeres se ubicaron en ese segmento.

En el nivel de más de cinco salarios mínimos, la diferencia también es significativa: 11 mil 865 hombres reportaron recibir estos ingresos, frente a cinco mil 24 mujeres, lo que confirma la predominancia masculina en los salarios más altos.

TE PUEDE INTERESAR: Simulador del INEGI revela el verdadero valor económico de labores domésticas y de cuidado

En contraste, las mujeres superan a los hombres en la población que no recibe ingresos por su trabajo, con nueve mil 231 mujeres en esta condición, frente a ocho mil 120 hombres.

No obstante, el cierre de 2025 también muestra un dato positivo: por primera vez en los últimos años disminuyó el número de mujeres que no reciben ingresos, ya que en 2024 esta situación era reportada por 11 mil 553 mujeres en el estado.

Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

