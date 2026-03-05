¿Qué hacer en Saltillo? Conciertos de Pesado y Yandel Sinfónico, magia y teatro

¿Qué hacer en Saltillo? Conciertos de Pesado y Yandel Sinfónico, magia y teatro

Mauro Marines
Mauro Marines

Este fin de semana hay grandes eventos imperdibles de música, teatro y hasta un show de ilusionismo

Show
/ 5 marzo 2026
Si aún no tienes planes para los siguientes días, como cada fin de semana aquí te tenemos cubiertos con recomendaciones de algunos eventos imperdibles que llegarán a Saltillo muy pronto.

Yandel Sinfónico

Este viernes 6 de marzo el Auditorio del Parque Las Maravillas será la sede del concierto Yandel Sinfónico, una apuesta del puertorriqueño que fusionará sus éxitos en el género del reggaetón con una orquesta sinfónica.

El concierto iniciará a las 20:00 horas y todavía puedes conseguir boletos en el área general por 600 pesos a través de la plataforma Boletito.

Grandes norteños

La legendaria banda norteña Pesado vuelve a Saltillo ahora compartiendo el escenario junto a El Poder del Norte y Grupo Sólido este sábado 7 de marzo en el Auditorio del Parque Las Maravillas.

Los boletos para este evento que iniciará a las 20:00 horas se pueden conseguir por medio de JR Ticket desde 600 hasta 2 mil 800 pesos.

Cree en la magia

El domingo 8 de marzo se presentará el ilusionista Fernando Velasco, quien llega por primera vez a la ciudad con su gira “CREÉ – Vive la Magia” al Teatro de la Ciudad Fernando Soler en punto de las 18:00 horas.

Los boletos se pueden adquirir por medio de la plataforma NewTicket.

El Malilla en Saltillo

También conocido como “El Chamako de Valle”, el Malilla llega a Saltillo con su explosivo “Tu Maliante Bebé Tour”, listo para prender el escenario y hacer vibrar a la ciudad con su flow inconfundible.

Si bien su presentación no es este fin de semana, no podemos dejar de mencionarlo pues es uno de los espectáculos más esperados del mes. La cita es el miércoles 11 de marzo a las 21:00 horas en el Auditorio del Parque Las Maravillas.

Los boletos están disponibles en eTicket desde 650 hasta mil 630 pesos con una oferta de dos por uno.

Del libro al teatro

Este sábado 7 y domingo 8 se presentará en el Centro Cultural La Besana la obra de teatro “Autobiografía del algodón”, basada en el libro de la escritora mexicana ganadora del Pullitzer Cristina Rivera Garza, el cual explora sus raíces en el noreste mexicano y la realidad que se ha vivido a lo largo de las décadas en esta zona.

Producida por la compañía regiomontana Gorguz Teatro, con la dirección de Alberto Ontiveros, tendrá sus funciones a las 19:30 horas con un costo de entrada de 200 pesos.

La obra llega a Saltillo gracias al programa México en Escena de la Secretaría de Cultura de México.

