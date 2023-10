Celebra monseñor Humberto González Galindo 71 aniversario de vida sacerdotal

Edgar González

“Me siento muy agradecido con Dios que me ha concedido la vida, la salud y la fe, las ganas de trabajar y de servir”, dijo monseñor Humberto González Galindo, quien en su parroquia del Padre Nuestro celebrará este jueves el 71 aniversario de vida sacerdotal, primero con una misa de acción de gracias y posteriormente con un brindis.

Esta será la primera celebración de padre Humberto González después de haber sido designado como monseñor por el Papa Francisco, nombramiento por medio del cual reforzó su vocación de servir a Dios.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Samuel García va por la candidatura con MC! Avalan diputados de Nuevo León licencia

“Será el año 71 de mi vida sacerdotal. Vamos caminando. Me siento muy alegre, contento y satisfecho, pero sobre todo muy agradecido con Dios y con todos nuestros amigos y bienhechores, quienes me han ayudado a vivir mi experiencia sacerdotal”, dijo.

Primero se realizará una misa de acción de gracias con los feligreses de la iglesia Padre Nuestro, ubicada en la calle de Abasolo, y enseguida se realizará un brindis con las personas que lo han acompañado en parte de su vida sacerdotal, apoyándolo para cumplir con los ayudas a los más necesitados.

“Vamos a brindar por la alegría y la gratitud. Primero me siento muy agradecido con Dios, que me ha concedido la salud, la fe, las ganas de trabajar y de servir a los demás, que a través de la Virgen y San José me han concedido las gracias y dones, además de cualidades”, explicó.

También agradeció a sus padres por haberle dado la vida, así como a sus amistades, religiosas y sacerdotes, además de laicos, quienes lo han acompañado para cumplir mejor el compromiso sacerdotal.