Cierra Ricardo Mejía campaña bajo la lluvia, en Saltillo

“Es la hora de la libertad y es el tiempo de Coahuila, no podemos estar a merced de juegos sucesorios del 2024, Coahuila no es rehén”, aseveró Ricardo Mejía frente a la sede estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) .

Frente a la sede estatal del PRI, el candidato del Partido del Trabajo llamó al voto masivo, y aseveró que Coahuila no puede ser rehén de la elección presidencial

“Coahuila no es estado de relleno en el concierto nacional, Coahuila es estado, Coahuila no se vende, Coahuila no se negocia”, resaltó.

La candidata a diputada local por el Distrito Electoral XIV, quien resaltó que la lluvia que se registró previo al mitin, es señal de bendiciones. “Hoy le mando este mensaje señor Presidente, se equivocó. Usted y Mario Delgado se equivocaron poniendo a un señor en decadencia”.

“La esperanza tiene nombre, Ricardo. La transformación tiene apellido, Berdeja”, aseguró el candidato a diputado local por el Distrito Electoral XII, Arturo Gómez.