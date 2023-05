Elección de Coahuila no puede estar subordinada al 2024, declara Mejía

El candidato a la gubernatura de Coahuila por el Partido del Trabajo (PT), Ricardo Mejía Berdeja aseguró este sábado que el proceso electoral que vive la entidad no puede estar subordinado a la elección presidencial del 2024.

“Los coahuilenses queremos decidir en el 2023. No queremos ser rehenes del proceso del 2024, por más que lo respetemos y apoyemos a quien vaya a resultar candidato de una coalición. No puede estar subordinada a temas futuros, primero es Coahuila”.

Desde Cuatrociénegas, la tierra de Venustiano Carranza, el abanderado del PT aprovechó la ruptura de la coalición Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Unidad Democrática de Coahuila (UDC), que este sábado abandonó a su candidato Lenin Pérez y llamó a los coahuilenses a votar por él.

“Hoy tratan de generar algo imponiendo. Ningún candidato que el pueblo no quiere, entra”. Ricardo Mejía aseveró que no va a declinar. “La única manera de no seguir participando, es que terminen con mi vida. Yo me la juego con Coahuila”.

Ricardo Mejía aseguró que la elección no está decidida como lo quieren hacer ver el candidato de la coalición Partido Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), Manolo Jiménez y Armando Guadiana de Morena, con encuestas no solo pagadas, sino también amañabadas.