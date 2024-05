Ciudad Frontera: Confía Roberto Piña en superar los votos que obtuvo en 2021 y reelegirse

A unas cuantas horas del cierre de su campaña, sostuvo que hubo mucha guerra sucia en su contra, por parte de otros partidos, no obstante en lugar de debilitar su imagen, se le fortaleciò y esto se vio en el apoyo que le brindó la población durante los recorridos en las más de 65 colonias de la ciudad del riel y sus seis ejidos.

“Estoy trabajando en ese sentido, con un tema de construcción de mucha seriedad, no le voy a efectos, le voy a la construcción de lo que realicé con mi gente, al trabajo de mi sentido de pertenencia de la ciudad y si no fuera así, que la sociedad lo decida”.

“Estoy tranquilo, no confiando, si no muy tranquilo, con la certeza de que hice mi mejor esfuerzo como candidato, puede que hayan campañas más mediáticas, pero más intensa y con màs acercamiento, no creo que la hayan hecho más que yo”, comentó.

Al ser favorecido con el voto de la ciudadanía el próximo domingo, el principal compromiso con ellos mismos es el convertir a la ciudad en el Polo Industrial màs fuerte en toda la Región Centro del Estado, al estilo Ramos Arizpe en la Región Sureste de Coahuila.

Destacó que actualmente hay solo 18 empresas en el cordón industrial, pero seguirán llegando y con mejores prestaciones y salarios, lo que elevará la calidad de vida de los fronterenses.

“Estamos listos para esto, sé perfectamente bien que van a seguir llegando empresas a esta ciudad por la ubicaciòn estratégica, el agua, la mano de obra calificada y de primer nivel y por que los inversionistas buscan un gobierno ordenado limpio, seguro y transparente para invertir su patrimonio”, señaló.

Además, dentro del Plan de Desarrollo Municipal que ordenará el crecimiento de Frontera a largo plazo, se incluye la construcción de un Hospital Materno Infantil, la llegada de Facultades de Arquitectura, Ingeniería Civil y Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, la creación de una Clínica de Rehabilitación para combatir las adicciones de los ciudadano.

Así como una Planta Tratadora de Aguas Negras, adecuar un Relleno Sanitario que tenga capacidad suficiente para la población y la Canalización del Arroyo Frontera, por mencionar algunos de los proyectos que ahí se integran.