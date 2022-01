Clausuran dos bares en Monclova que operaban en la irregularidad

Hasta dos semanas de clausura en sus instalaciones podrían recibir como sanción, todos aquellos bares, cantinas, restaurantes, quintas y salones de fiesta que no respeten aforos, sana distancia y las demás medidas preventivas indicadas por el Subcomité Regional de Salud para evitar contagios de COVID-19.

A partir de este fin de semana se montarán operativos por autoridades de Protección Civil, Policía Covid, Ecología y Alcoholes apoyados por elementos de la Policía del Estado para vigilar los negocios que violen las indicaciones.

En rueda de prensa, Jorge Garza director de Fomento Económico, dijo se revisará que en los restaurantes, quintas y salones de fiesta se respete el 80% de aforo, así como el 70% de aforo en bares y cantinas, también que a la entrada de estos sitios se revise la temperatura corporal de los asistentes, se exija el uso de cubrebocas, el uso de gel antibacterial, pero lo más importante que la gente no se aglomere en el interior.

“Se ha detectado que en los establecimientos los jóvenes se juntan en grupos, no están sentados, es importante que no se aglomeren, que se cumplan las medidas, no es algo que se tenga que estar repitiendo semana a semana, es por la salud de todos, por el bien de todos, seguimos viendo que sigue habiendo contagios en el municipio, no queremos que esto se salga de control, la responsabilidad es muy clara desde este municipio”.

Dijo habrá “cero tolerancia” a los irresponsables, aunque el tema no es recaudatorio, se aplicarán sanciones que van desde el cierre de dos semanas en el negocio o bien multas, eso lo decidirá cada departamento.

“Queremos ser tajantes, no va haber tolerancia para aquellos que no cumplan con estas disposiciones”.

“No ha habido modificaciones en el semáforo, que es una parte importante para que precisamente no volvamos a tener que tomar acciones para bajar horarios, aforos, para mover ese semáforo, es importantísimo que acaten esas disposiciones el cumplimiento de las mismas y evitarnos este tipo de sanciones que como vuelvo a repetir vamos a ser muy estrictos”.

Declaró que es responsabilidad de los propietarios de los negocios el que sus asistentes acaten las medidas de prevención, sin embargo al ver la situación que se vive cada fin de semana en la ciudad, se harán estos operativos, para orillarles a que se den cumplimiento a las disposiciones para combatir el problema del COVID-19.

“A nivel estado el uso del cubrebocas es importantísimo, no podemos estar obligando, creo que ya paso esa etapa, ya se regalaron cubrebocas en todas partes haciendo conciencia en la gente para evitar contagios, ya es una situación personal, quien no lo quiera hacer no podemos andar detrás de el exigiéndoles que se cuide y cuide a su familia, lo que tenemos en claro es que esto no ha terminado”