Saltillo: Faby necesita un milagro y apoyo solidario, lucha contra cáncer agresivo

La operación, que será practicada por un médico particular en un hospital privado, cuesta 85 mil pesos, y Faby no cuenta con recursos ni con Seguro Social.

Viendo que en el Seguro Social todo avanzaba muy lento, Faby y su marido buscaron nuevamente atención privada.

TE PUEDE INTERESAR: Pozos de abrevadero alcanzan 80 % de capacidad en Saltillo gracias a lluvias

El 13 de mayo de 2024 Faby fue sometida a una intervención quirúrgica en la que los médicos extirparon parte de su intestino, donde ya había dos tumores, el mayor de seis centímetros.

La operación costó 180 mil pesos, más los gastos de recuperación, que cubrieron con préstamos, rifas y ayuda de la comunidad.

Sin embargo, el intestino, explicó el médico, no pudo reconectarse al recto hasta que no quedara completamente sano. Por eso, desde entonces, Faby usa una bolsita pegada a su estómago para desechar sus heces.

“A raíz de eso quedé con una ileostomía; tengo que usar una bolsita en mi estómago... No sé cuánto tiempo voy a tardar con ella porque mientras no esté limpia no se puede hacer la reconexión intestino–recto”, explica.

Para diciembre de 2024 comenzó con las quimioterapias, pero en enero pasado despidieron a su esposo Jesús de su trabajo, quedándose sin Seguro Social y sin la posibilidad de continuar con las quimios.

“Él tenía su trabajo, pero a raíz de mi enfermedad lo tuvo que dejar. Cuando empecé con las quimios había días que no me podía levantar; él tenía que quedarse a cuidarme y también a los niños. Hay días que ando bien, camino, y hay días que no me puedo levantar del dolor; él se encarga de todo”, cuenta Faby.

Hace poco Faby tuvo que acudir de nuevo con su médico particular, y nuevos estudios mostraron que el cáncer había regresado con más fuerza.