Coahuila: a su propio ritmo y espacio, así viven personas con autismo

URGE SENSIBILIZAR A DOCENTES

Debido a la falta de herramientas para docentes de escuelas de educación básica sobre cómo acercarse la infancia con Trastorno del Espectro Autista, la asociación se ha dado a la tarea de capacitar a maestros y maestras sobre el tema.

“Los maestros no saben cómo tratar con los niños y niñas autistas porque el problema es conductual, ellos no responden a estímulos y los maestros no saben cómo tratar y por eso estamos trabajando con la Sedu, capacitando a los maestros porque hubo un tiempo en que no dejaban entrar a la escuela a nuestros hijos y queremos reducir esta incidencia”, denunció.

Por ahora se están ofreciendo charlas en universidades públicas, privadas, así como en escuelas de nivel básico para visibilizar el tema.

La psicóloga Alma Lucía Rodríguez recomendó a los docentes situar a los niños y niñas con TEA en primera fila, en el interior del aula, con el objetivo de ofrecerles técnicas y estrategias para mejorar su proceso de aprendizaje.

En concreto, se sugiere crear un clima relajado dentro del aula, agradable y seguro, que facilite la convivencia y las necesidades especiales del alumno, siempre teniendo en cuenta sus fortalezas y debilidades, para lo que es esencial la comunicación con los padres de familia.