Cifra de niños autistas va en aumento, revela asociación de Ciudad Acuña, Coahuila

ACUÑA, COAH.- De acuerdo con el registro de la Asociación Autismo Acuña, recientemente ha aumentado el número de madres que han revelado este trastorno en sus hijos de dos y tres años y han acudido a solicitar apoyo.

Por esta razón, el índice de menores con Trastornos del Espectro Autista (TEA), va en aumento, refirió Gabriela Martínez Castillo, presidenta de la asociación.

“Nosotros tenemos un registro de 100 menores, pero considero que la cifra no es real, porque ese censo se hace a través de las redes sociales, y no todas las personas tienen acceso a las redes sociales”, mencionó Martínez Castillo.

Explicó que durante esta etapa los signos autistas son tan evidentes, que se puede hacer un claro diagnóstico, ya que es más sencillo detectar que no utiliza la mirada, ni puede expresarse ni comunicarse; no comparte gestos de afecto y tan solo en pocas ocasiones interactúa con los demás y no suele ser competitivo.

Añadió que las personas con TEA con frecuencia tienen problemas con la comunicación y la interacción social y conductas o intereses restrictivos o repetitivos, también podrían tener maneras distintas de aprender, moverse o prestar atención.

Martínez Castillo dijo que estas características pueden dificultar mucho la vida, por lo que consideró pertinente, cuando se sospeche que algún menor presente este trastorno, pedir orientación de manera inmediata.

¿CÓMO SABER SI MI HIJO TIENE AUTISMO?

El método más usado internacionalmente para detectar TEA en niños entre los 16 y 30 meses es el M-CHAT.

El test M-CHAT, consiste en un formulario con 23 preguntas referidas al comportamiento del niño que deben contestar los padres.