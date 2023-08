Coahuila: acequia de Bella Unión, en Arteaga, con potencial turístico... pero en el abandono

“Es una boca de lobo, en el día se ve todo muy bonito, pero en la noche es cuando batallamos porque aquí la entrada no se restringe para nadie y a veces sí se pone peligroso ”, comenta Alejandra.

“Es muy tradicional que la gente venga aquí, que traiga a sus niños a bañarse en la acequia, pero la verdad es que está muy descuidado, los botes de basura que hay nadie los recoge, no llega hasta acá la recolección de basura porque el camino está complicado, además ni hay luz ”, dice.

“Nosotros tratamos de decirle a la gente que no tire basura en la acequia, que no nos la deje aquí y que se la lleve, pero es muy difícil controlar esto, creo que ya esta es una labor del Municipio, este es un lugar muy bonito que puede atraer el turismo, pero si no se cuida ni se le da mantenimiento es casi imposible”, expresó Alejandra, vecina del lugar.