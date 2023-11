Coahuila: ‘AMLO no representa a la izquierda; es autoritario y antidemocrático’

Dirigentes de organizaciones de izquierda en Coahuila aseguraron que Andrés Manuel López Obrador no pertenece a esa corriente política y, por el contrario, es un hombre autoritario y antidemocrático que busca controlar al Poder Judicial, al Instituto Nacional Electoral y a la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación para establecer una dictadura.

“AMLO no representa los valores de la izquierda, es un hombre con características de dictador; contra quien no piensa como él, actúa de manera vengativa, revanchista, dice no ser combativo, que no se deja llevar por odios y ha demostrado todo lo contrario. Está en riesgo la democracia, tiene pleito con el Poder Judicial, quiere una Corte y un INE a modo”, afirmó Gustavo de la Rosa Ramírez, representante en Coahuila del Frente Cívico Nacional.

TE PUEDE INTERESAR: Exigen se reubique el Banco del Bienestar en Saltillo

“El presidente no representa ni por error a la izquierda, es el hombre más conservador en la historia del País, se jacta señalando a todo mundo de derecha y de conservador y en las prácticas Andrés Manuel demuestra que es un conservador y tenemos que hacer un gran esfuerzo para detener esta actitud autoritaria. Esto preocupa porque Claudia Sheinbaum tiene tintes aún peores de autoritarismo”, afirma.

Max Estrada Lomelí, dirigente de la Asociación de Colonias Populares de Coahuila, cuestionó el autoritarismo en la forma de gobernar de López Obrador que pretende regresar al presidencialismo con una figura que controle todos los poderes y eso no es sano para México”, dijo.

“Ha dividido al País, está lejos de ser un Nelson Mandela que procuró la unificación y pacificación de su pueblo, mientras que él está con la consigna de señalar quienes son los malos y los buenos para él y él no representa los valores de la izquierda. Hay que derrocar ese mal gobierno y no permitir un régimen autoritario que se asiente y se convierta en victoria de Estado”, propuso.

Samuel Acevedo Flores, dirigente de Sí Coahuila (Socialdemócrata Incluyente), señaló las intentonas de AMLO de apoderarse de las instituciones electorales y de acotar las funciones constitucionales de la SCJN y ante ello, la sociedad salió en defensa de la legalidad y de la democracia.

Por su parte. Abundio Ramírez Vázquez, representante del Colectivo Morelos, reprobó los excesos del populismo de AMLO que, en definitiva, no pertenece al movimiento de izquierda. Su intención es controlar a todos los poderes, por eso es importante que la sociedad genere contrapesos.