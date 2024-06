Coahuila: aumentan los pacientes con síntomas de demencia, revela especialista en Medicina Interna

El gobierno no está preparado para darles atención adecuada, dice el doctor Erick Sotomayor

Se estima que en nuestro país el 7.3 por ciento de la población de 60 años y más presenta algún tipo de demencia y que de cada mil personas de este grupo de edad, habrá 27 nuevos casos cada año, lo que impactará en el sistema de salud y de pensiones, pues las incapacidades laborales serán a más temprana edad.

Erick Sotomayor, especialista en Medicina Interna en Saltillo, advirtió que el escenario en salud pública va a ser muy complicado porque el gobierno no invierte en casas de día, albergues o asilos para atender de manera adecuada a estos pacientes, pues, además, muchas personas no tienen una red de apoyo familiar que les brinde cuidados adecuados.

“Y estamos viendo otro fenómeno que está pasando desapercibido para las autoridades y para la sociedad: los padres tienen uno o dos hijos, y es más frecuente que las jóvenes parejas decidan no procrear, es decir, en la vejez no tendrán el apoyo de los hijos para cuidarles”, dijo.

“Ya lo estamos enfrentando en la actualidad. Atendemos al hombre o a la mujer con síntomas de demencia y la pareja también empieza a presentar esos síntomas de olvidos frecuentes de nombres, fechas, cosas por hacer en el día a día. ¿Qué va a pasar con ellos cuando se instale la demencia con toda intensidad?”, expuso.

Señaló que hay un preocupante déficit de especialistas en geriatría, gerontología, psicogeriatría, neurología y psiquiatría en las instituciones de salud pública, como el Seguro Social y el ISSSTE, lo que impide darles el seguimiento debido y no reciben las terapias indicadas para ralentizar el deterioro cognitivo.

Y apuntó que “el proceso demencial es constante, es decir, avanza sin detenerse, lo único que podemos hacer es recetarles algunos medicamentos para que el deterioro no sea tan acelerado, darles terapias para fortalecer la memoria. Hemos atendido casos en que llegan las personas con síntomas de deterioro cognitivo y a los pocos años mueren sin que se haya instalado la demencia en su totalidad”.

“Es un tema muy sensible y complicado que las autoridades prefieren evitar o ignorar, no se escucha a los candidatos hablar sobre el tema, las autoridades no informan qué están haciendo al respecto y qué estrategias implementarán para atender a los pacientes y a las familias”, lamentó.

Expuso que los cuidadores también requieren de terapia y atención psicológica; atender a un paciente con cuadro demencial en casa es muy desgastante física y emocionalmente, reveló.

Se calcula que en México más del 90 por ciento de los cuidados a una persona con demencia se realiza en casa y muy pocas familias tienen el recurso para ingresar al paciente a una institución privada donde reciban atención adecuada.

Explicó que hay varios factores de riesgo que pueden llevar a la demencia, como pérdida de audición, baja escolaridad, depresión, tabaquismo, alcoholismo, obesidad, diabetes, sedentarismo, aislamiento social y traumatismos cráneo-encefálicos.