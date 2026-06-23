Coahuila buscará Récord Guinness con mil pases de fútbol para promover la prevención de adicciones

La presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, dio a conocer los detalles del reto durante una rueda de prensa realizada en la biblioteca de la Escuela de Bachilleres Ateneo Fuente, donde estuvo acompañada por representantes de los sectores educativo, turístico, deportivo y de salud, quienes respaldaron la iniciativa.

El Gobierno del Estado, a través del DIF Coahuila y la estrategia Vive Libre Sin Drogas, anunció la realización de un intento por obtener un Récord Guinness con la mayor cantidad de pases de fútbol intencionados consecutivos, una iniciativa que busca fomentar la actividad física, la participación ciudadana y la construcción de entornos saludables para niñas, niños y jóvenes.

El desafío se llevará a cabo el próximo domingo 28 de junio dentro de la Ruta Recreativa de Saltillo, con salida en el bulevar Venustiano Carranza esquina con Chihuahua. La dinámica contempla pases de fútbol de 11 metros entre participantes a lo largo de un recorrido aproximado de 5.5 kilómetros, iniciando el primer pase a las 9:00 horas.

Actualmente, el récord mundial vigente es de 596 pases consecutivos, mientras que la meta planteada para Coahuila es alcanzar mil pases, lo que permitiría superar la marca actual por 404 pases adicionales, equivalente a un incremento del 67.8 por ciento.

Liliana Salinas Valdés destacó que el objetivo de esta actividad va más allá de romper una marca internacional, ya que busca fortalecer los valores familiares, la unión comunitaria y la prevención de adicciones mediante el deporte.

“Este récord no se trata solamente de romper una marca mundial; se trata de demostrar que cuando las familias, las instituciones y la sociedad trabajan unidas, podemos construir entornos más saludables para nuestras niñas, niños y jóvenes. Queremos un Coahuila con familias más fuertes, con comunidades más unidas y con una niñez y juventud que crezcan libres de drogas y llenas de oportunidades”, expresó.

Se informó que la estrategia Vive Libre Sin Drogas ha desarrollado actividades de sensibilización y prevención en escuelas, colonias y espacios comunitarios de todo el estado, por lo que este evento tendrá un impacto directo e indirecto estimado en más de 20 mil personas.

La presidenta honoraria del DIF Coahuila señaló que cada pase representará el compromiso de miles de ciudadanos con la salud, la prevención y el bienestar de las familias.

“Vamos todos unidos a romper este récord; vamos a ser comunidad, vamos a demostrar que en Coahuila sabemos trabajar en equipo y que la fuerza de nuestra gente está en la unión”, afirmó.

Asimismo, reconoció el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas para impulsar estrategias integrales enfocadas en fortalecer a las familias coahuilenses y generar mejores oportunidades para las nuevas generaciones.