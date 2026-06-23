Coahuila buscará Récord Guinness con mil pases de fútbol para promover la prevención de adicciones

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    Coahuila buscará Récord Guinness con mil pases de fútbol para promover la prevención de adicciones
    El DIF Coahuila invitó a la ciudadanía a participar y formar parte de este acontecimiento que busca posicionar al estado a nivel internacional. CORTESÍA

La iniciativa es impulsada por el Gobierno del Estado mediante el DIF Coahuila y la estrategia Vive Libre Sin Drogas

El Gobierno del Estado, a través del DIF Coahuila y la estrategia Vive Libre Sin Drogas, anunció la realización de un intento por obtener un Récord Guinness con la mayor cantidad de pases de fútbol intencionados consecutivos, una iniciativa que busca fomentar la actividad física, la participación ciudadana y la construcción de entornos saludables para niñas, niños y jóvenes.

La presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, dio a conocer los detalles del reto durante una rueda de prensa realizada en la biblioteca de la Escuela de Bachilleres Ateneo Fuente, donde estuvo acompañada por representantes de los sectores educativo, turístico, deportivo y de salud, quienes respaldaron la iniciativa.

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El desafío se llevará a cabo el próximo domingo 28 de junio dentro de la Ruta Recreativa de Saltillo, con salida en el bulevar Venustiano Carranza esquina con Chihuahua. La dinámica contempla pases de fútbol de 11 metros entre participantes a lo largo de un recorrido aproximado de 5.5 kilómetros, iniciando el primer pase a las 9:00 horas.

Actualmente, el récord mundial vigente es de 596 pases consecutivos, mientras que la meta planteada para Coahuila es alcanzar mil pases, lo que permitiría superar la marca actual por 404 pases adicionales, equivalente a un incremento del 67.8 por ciento.

Liliana Salinas Valdés destacó que el objetivo de esta actividad va más allá de romper una marca internacional, ya que busca fortalecer los valores familiares, la unión comunitaria y la prevención de adicciones mediante el deporte.

“Este récord no se trata solamente de romper una marca mundial; se trata de demostrar que cuando las familias, las instituciones y la sociedad trabajan unidas, podemos construir entornos más saludables para nuestras niñas, niños y jóvenes. Queremos un Coahuila con familias más fuertes, con comunidades más unidas y con una niñez y juventud que crezcan libres de drogas y llenas de oportunidades”, expresó.

Se informó que la estrategia Vive Libre Sin Drogas ha desarrollado actividades de sensibilización y prevención en escuelas, colonias y espacios comunitarios de todo el estado, por lo que este evento tendrá un impacto directo e indirecto estimado en más de 20 mil personas.

La presidenta honoraria del DIF Coahuila señaló que cada pase representará el compromiso de miles de ciudadanos con la salud, la prevención y el bienestar de las familias.

“Vamos todos unidos a romper este récord; vamos a ser comunidad, vamos a demostrar que en Coahuila sabemos trabajar en equipo y que la fuerza de nuestra gente está en la unión”, afirmó.

Asimismo, reconoció el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas para impulsar estrategias integrales enfocadas en fortalecer a las familias coahuilenses y generar mejores oportunidades para las nuevas generaciones.

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Liliana Salinas Valdés destacó que el reto representa la unión de familias, instituciones y sociedad para impulsar el bienestar social. CORTESÍA

La iniciativa también forma parte de la estrategia estatal “Coahuila Pa’l Mundo”, que busca proyectar a la entidad como referente en turismo, cultura, deporte y desarrollo social, aprovechando el alcance internacional del fútbol.

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Las autoridades invitaron a la ciudadanía a participar en este reto histórico mediante la convocatoria abierta para todas las personas interesadas, quienes podrán registrarse previamente y recibir un reconocimiento oficial por formar parte del acontecimiento.

Con esta actividad, el DIF Coahuila busca fortalecer el tejido social, promover la sana convivencia y generar espacios donde niñas, niños y jóvenes puedan desarrollarse en ambientes saludables y libres de adicciones.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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