Roberto Carlos visitará Saltillo: la leyenda de Brasil llega al FutFest 2026

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    Roberto Carlos visitará Saltillo: la leyenda de Brasil llega al FutFest 2026
    Roberto Carlos llegará a Saltillo para convivir con aficionados durante el FutFest 2026 en el Biblioparque Norte. FOTO: ESPECIAL

El alcalde Javier Díaz González anunció que el campeón del mundo con Brasil y leyenda del Real Madrid, será invitado especial del FutFest 2026 en el Biblioparque Norte

Saltillo tendrá una visita de talla mundial durante la fiesta del futbol. Roberto Carlos, histórico lateral izquierdo de la Selección de Brasil y del Real Madrid, llegará en los próximos días al FutFest Saltillo 2026, evento que se realiza en el Biblioparque Norte como parte del ambiente mundialista que se vive en Coahuila.

El anuncio fue confirmado por el alcalde Javier Díaz González en redes sociales, donde compartió un video del propio exfutbolista brasileño, quien adelantó su presencia en la ciudad y envió un mensaje a los aficionados saltillenses.

“Estaré con vosotros dentro de poco junto con mi amigo Javier Díaz. Estaré súper feliz y me dará mucho gusto saludarlos. Nos vemos en breve en el Biblioparque Norte”, expresó Roberto Carlos.

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Aunque todavía no se ha revelado la fecha ni la hora exacta de su aparición, el alcalde pidió a la afición mantenerse atenta a sus redes sociales, pues en los próximos días dará a conocer los detalles para que los seguidores puedan conocer al campeón del mundo.

La presencia de Roberto Carlos eleva el atractivo del FutFest Saltillo 2026, que se desarrolla del 11 de junio al 19 de julio en el Biblioparque Norte, con transmisiones de partidos en pantallas gigantes, conciertos, juegos mecánicos, zona gastronómica, venta de artesanías, torneos y actividades culturales para toda la familia.

El brasileño llegará a Saltillo con una trayectoria que lo coloca entre los mejores laterales de todos los tiempos. Con Brasil fue campeón del mundo en Corea-Japón 2002, ganó dos Copas América y disputó 125 partidos oficiales con la Canarinha.

Con el Real Madrid jugó 527 encuentros, marcó 69 goles y conquistó tres Copas de Europa, cuatro Ligas de España y dos Copas Intercontinentales. Además, es recordado por su espectacular tiro libre ante Francia en 1997, un disparo de 35 metros que venció a Fabien Barthez.

Con su visita, el FutFest Saltillo suma un golpe de alto impacto y convierte al Biblioparque Norte en uno de los puntos más atractivos para vivir el ambiente mundialista en Coahuila.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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