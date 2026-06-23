Roberto Carlos visitará Saltillo: la leyenda de Brasil llega al FutFest 2026

Saltillo tendrá una visita de talla mundial durante la fiesta del futbol. Roberto Carlos, histórico lateral izquierdo de la Selección de Brasil y del Real Madrid, llegará en los próximos días al FutFest Saltillo 2026, evento que se realiza en el Biblioparque Norte como parte del ambiente mundialista que se vive en Coahuila.

El anuncio fue confirmado por el alcalde Javier Díaz González en redes sociales, donde compartió un video del propio exfutbolista brasileño, quien adelantó su presencia en la ciudad y envió un mensaje a los aficionados saltillenses.

“Estaré con vosotros dentro de poco junto con mi amigo Javier Díaz. Estaré súper feliz y me dará mucho gusto saludarlos. Nos vemos en breve en el Biblioparque Norte”, expresó Roberto Carlos.