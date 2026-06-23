¿Ya tienes dónde ver a la Selección? México vs Chequia se vivirá en grande en el FUTFEST Saltillo 2026

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Saltillo
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    ¿Ya tienes dónde ver a la Selección? México vs Chequia se vivirá en grande en el FUTFEST Saltillo 2026
    El FUTFEST permanecerá abierto hasta el 19 de julio con transmisiones de partidos y actividades de entretenimiento. HOMERO SÁNCHEZ

El encuentro entre México y Chequia será transmitido en el Biblioparque Norte

El Gobierno Municipal de Saltillo invitó a las familias saltillenses y visitantes a disfrutar del tercer encuentro de la Selección Mexicana en el FUTFEST Saltillo 2026, que se llevará a cabo este miércoles 24 de junio en las instalaciones del Biblioparque Norte.

La transmisión del partido entre México y Chequia se realizará en la pantalla gigante instalada en el recinto a partir de las 7:00 de la tarde, donde las y los asistentes podrán vivir la emoción del encuentro en un ambiente familiar.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/roberto-carlos-visitara-saltillo-la-leyenda-de-brasil-llega-al-futfest-2026-NP21593592

Además, como parte de la jornada, también será transmitido el partido entre Suiza y Canadá a la 1:00 de la tarde, ofreciendo a los aficionados una programación deportiva durante todo el día.

Al finalizar el juego de la Selección Mexicana, los asistentes podrán disfrutar de una función de lucha libre que se realizará en el área ubicada a un costado de la pantalla gigante, donde también se desarrollan conciertos y actividades de entretenimiento.

La directora de Turismo Municipal, Lydia María González Rodríguez, destacó que el FUTFEST Saltillo 2026 cuenta con diversas opciones para disfrutar la experiencia, entre ellas un beneficio de 2x1 en juegos mecánicos durante la jornada.

“Y podrán participar en las activaciones y diversas actividades recreativas con las que se cuenta en el FUTFEST Saltillo 2026”, señaló.

Detalló que las familias podrán acceder a espacios interactivos relacionados con la máxima justa deportiva, zonas de fotografía, áreas de videojuegos, concursos de habilidades futbolísticas, dinámicas organizadas por marcas participantes, juegos mecánicos, espacios gastronómicos y venta de souvenirs.

El FUTFEST Saltillo 2026 contempla más de 120 actividades deportivas, recreativas y de convivencia para personas de todas las edades, con el objetivo de ofrecer un espacio de entretenimiento para habitantes de la ciudad y visitantes.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/invitan-a-familias-y-aficionados-a-disfrutar-este-lunes-del-futfest-saltillo-con-mas-partidos-y-diversion-FC21549804

El acceso al evento tiene un costo de recuperación de 65 pesos por persona en taquilla y de 68 pesos mediante la plataforma digital tickettogo.com.mx. Los boletos también están disponibles en las sucursales de JR Sombreros.

El Gobierno Municipal recordó que el FUTFEST Saltillo 2026 permanecerá abierto hasta el próximo 19 de julio, con transmisiones de partidos, actividades deportivas, recreativas y una amplia oferta de entretenimiento para toda la familia.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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