Coahuila: Confía CTM en que jornada laboral de 40 horas sea aprobada antes del 30 de abril

El sector obrero de México va por la jornada laboral semanal de 40 horas con pago de 56 y además aguinaldo de 30 días en lugar de 15, informó el diputado federal por Coahuila, Tereso Medina Ramírez, al señalar que la reducción de la jornada podría dictaminarse en el Pleno de la Cámara de Diputados a más tardar el 30 de abril.

“Tengo la esperanza de que esta reforma se cristalice antes de que termine el periodo de la actual Legislatura porque de acuerdo con la Organización Mundial del Comercio y a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, México es uno de los países donde más horas se trabaja y esta reducción es para garantizarles un mejor nivel de vida y de salud a los trabajadores y sus familias”, dijo.

“No por trabajar más horas se incrementa la productividad, al contrario, vemos en esta reducción de la jornada uno de los mejores momentos para analizar la productividad trabajando menos horas, con más espacio para la recreación, lo que tenemos que hacer es ligar los salarios con la productividad”, afimó el legislador.

Consideró que la reforma laboral puede ser gradual, es decir, disminuir la jornada a 40 horas año con año. Además, no debe ser obligatorio el descansar sábado y domingo, porque eso afectaría a diversos sectores de la economía, como restauranteros y de servicios, porque son los días en que sus trabajadores obtienen mayores ingresos.

“La reducción tiene que ser a 40 horas con pago de 56. Este pacto laboral debe ser por México, poner en el centro de la mesa a los trabajadores y sus familias y debe tener tres ingredientes principales: por la conservación del empleo, la estabilidad laboral y por la productividad con una clara defensa de los derechos de los trabajadores”, propuso.

Donde se encuentra mayor resistencia para ello es en la industria no automotriz, dijo el dirigente cetemista, porque las trasnacionales en otras partes del mundo ya lo hacen. “Encontramos mayor resistencia en la pequeña y mediana empresa, la principal generadora de empleos en México, de uno a 200 ó 300 trabajadores. Sostienen que la reforma debe ser flexible y gradual”.

Señaló que la iniciativa no debe congelarse y deberá dictaminarse en el Pleno en abril, luego de ser aprobada por mayoría en comisiones para modificar la Constitución Mexicana en el tema laboral. Luego, deberá pasar al Senado y luego a los estados. Con 17 que lo aprueben será obligatorio el descanso de 2 días.

El también secretario general adjunto de la CTM a nivel nacional, señaló que hay 3 iniciativas más para pago de aguinaldo de 30 días, aunque hay muchas empresas que ya lo hacen en Coahuila como un derecho laboral ganado y plasmado en los contratos de trabajo.

“Se propone duplicar los aguinaldos de 15 a 30 días. Está en la agenda, espero que el aguinaldo se debata en este tiempo porque es otro tema pendiente en la agenda laboral de México, ya se aprobó solamente en la Comisión del Trabajo”, indicó.