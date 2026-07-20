Coahuila: descubren 3 pinturas rupestres en restauración de saqueadas; preparan visitas guiadas

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    Coahuila: descubren 3 pinturas rupestres en restauración de saqueadas; preparan visitas guiadas
    Después de restauración, Cueva Pinta, Katia Sánchez. SANDRA CRUZ

Aguilar Moreno expuso que las pinturas rupestres son tan relevantes como las pirámides de Teotihuacán o el Templo de Kukulcán en Chichén Itzá, por lo que los responsables del saqueo podrían alcanzar hasta 12 años de cárcel un millón y medio de pesos de sanción

El director del Centro INAH Coahuila (CINAH), José Francisco Aguilar Moreno, afirmó que en la entidad se descubrieron tres nuevas pinturas rupestres durante los trabajos de restauración de las que se intentaron saquear en Cuatro Ciénegas en 2025.

“A raíz de este trabajo que se hizo descubrimos tres pinturas de las que nosotros no teníamos conocimiento, porque estaban ya tan sucias. Como después de que se termina la restauración, se limpia, encontramos dos figuras de chamanes”, explicó este lunes a medios de comunicación.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/concluye-inah-restauracion-de-pinturas-rupestres-en-cuatro-cienegas-tras-intento-de-saqueo-NJ21825585
$!Pintura rupestre descubierta durante la restauración, en la que se aprecia la figura de un chamán.
Pintura rupestre descubierta durante la restauración, en la que se aprecia la figura de un chamán. SANDRA CRUZ

El funcionario explicó que la restauración ya está completa al 100 por ciento desde finales del mes pasado. Se trata de un centro ceremonial, de ahí que hubiera tantas representaciones gráfico-rupestres.

Asimismo, afirmó que se trabaja de la mano con el Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas, así como con touroperadores, para realizar visitas guiadas al sitio arqueológico.

“Sobre todo tener la concientización con la gente, que cuiden lo que tenemos. Digo, desafortunadamente nos pasó esto, la mano no la pudimos recuperar, no vamos a hacer un falso histórico, pero lo demás quedó en muy buenas condiciones. Se invirtieron más de dos millones de pesos”.

$!Antes de restauración, Cueva Pinta, Katia Sánchez.
Antes de restauración, Cueva Pinta, Katia Sánchez. SANDRA CRUZ

‘LO QUE HICIERON NO TIENE PERDÓN’

Asimismo, calificó el intento de saqueo como “el peor ataque a un patrimonio cultural en México” y mencionó que la carpeta de investigación sigue abierta, pues son acciones que se persiguen de oficio.

“Después del tráfico de armas y de personas en este país, lo que más hay es robo de arte sacro y de patrimonio cultural. Estos son por encargo y la verdad son cuates que les faltó un pedacito de cerebro, yo creo, porque lo que hicieron no tiene perdón”, dijo.

Añadió que el punto concentra vestigios de personas que habitaron lo que hoy es Coahuila hace cerca de dos mil años y que lo dañado fueron pinturas de entre mil 700 y 300 años de antigüedad.

En ese sentido, añadió que se trabaja con la Coordinación Nacional de Conservación para seguir dándole mantenimiento al sitio.

“Tenemos pinturas rupestres que son mucho más antiguas que las propias pirámides que tenemos en el país, aquí tenemos asentamientos de más de 2 mil 500 años, todavía no existían las pirámides”, añadió.

$!Después de restauración, Cueva Pinta, Patricia Mondragón.
Después de restauración, Cueva Pinta, Patricia Mondragón. SANDRA CRUZ

Asimismo, apuntó que, de acuerdo con la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, quien dañe un monumento histórico se persigue de oficio y las sanciones son de 2 a 10 años de cárcel, además de una sanción de entre 14 mil y un millón y medio de pesos.

El CINAH reconoció a finales del mes pasado el compromiso del equipo de restauración conformado por Patricia Isabel Mondragón Ramos, Karen Limón Torres, Anacaren Morales Ortiz, Ana Paula Moisés Preciado, Katia Sánchez Ortega e Hilda Ofelia Serrano Juárez, bajo la dirección de la restauradora perito Sandra Guadalupe Cruz Flores.

$!Las pinturas rupestres forman parte del legado de antiguos grupos cazadores-recolectores que habitaron Coahuila.
Las pinturas rupestres forman parte del legado de antiguos grupos cazadores-recolectores que habitaron Coahuila. SANDRA CRUZ

“Estos abrigos rocosos forman parte de un sistema de sitios arqueológicos asociados a grupos cazadores-recolectores que habitaron el actual territorio coahuilense durante milenios. Sus pinturas evidencian la compleja relación entre los antiguos pobladores y el entorno natural, plasmando elementos relacionados con el agua, los animales, las montañas y los ciclos de la naturaleza”, explicó el arqueólogo del CINAH, Yuri de la Rosa.

$!Antes de la restauración, Cueva Pinta, Patricia Mondragón.
Antes de la restauración, Cueva Pinta, Patricia Mondragón. SANDRA CRUZ

“Lo que ocurrió aquí no fue el simple robo de un fragmento; fue un atentado contra la voz del tiempo. Quienes mutilaron estos sitios arrancaron páginas enteras de un testimonio invaluable”, expresó por su parte la restauradora Ana Paula Moisés.

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Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas de movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo. Ha dado seguimiento a la evolución de la sequía en Coahuila, la reestructuración del transporte público en Saltillo, monitoreo de la calidad del aire y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio en el Centro Histórico. Además, colaboró en la realización de los primeros mapeos de esculturas y murales en Saltillo.

Ha realizado diversos cursos de actualización, como el de periodismo de investigación de Grupo Reforma en 2025.

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