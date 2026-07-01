Concluye INAH restauración de pinturas rupestres en Cuatro Ciénegas tras intento de saqueo

Después de más de tres meses de trabajos especializados, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) concluyó la restauración de los sitios arqueológicos Cueva Pinta y Cueva Pinta VI, ubicados en el municipio de Cuatro Ciénegas, Coahuila, los cuales resultaron gravemente dañados tras un intento de extracción ilícita de pinturas rupestres ocurrido durante 2025. La intervención fue realizada por especialistas de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, en coordinación con el Centro INAH Coahuila, y representa un precedente a nivel nacional al tratarse de la primera restauración integral de patrimonio gráfico-rupestre afectado por un acto de saqueo de esta magnitud.

Las labores permitieron atender los daños provocados por la perforación de la roca para intentar desprender fragmentos con pinturas rupestres, además de eliminar grafiti y dar mantenimiento a la superficie pétrea, con el objetivo de preservar uno de los testimonios más importantes de los antiguos habitantes del desierto coahuilense. A través de redes sociales se informó que el proyecto estuvo a cargo de un equipo integrado principalmente por mujeres restauradoras, encabezado por la perito Sandra Guadalupe Cruz Flores y conformado por Karen Limón Torres, Patricia Isabel Mondragón Ramos, Anacaren Morales Ortiz, Ana Paola Moisés Preciado, Katia Sánchez Ortega e Hilda Ofelia Serrano Juárez. Las especialistas trabajaron de manera coordinada con arqueólogos del Centro INAH Coahuila para aplicar técnicas de conservación que permitieran recuperar, en la medida de lo posible, las condiciones originales de las cuevas afectadas.

Aunque las pinturas rupestres sustraídas durante el ataque no pudieron recuperarse y las investigaciones sobre el robo continúan, el INAH destacó que la restauración permitió estabilizar el sitio, reparar los daños visibles y reforzar las acciones de conservación para proteger este patrimonio arqueológico.

En el mensaje difundido por la organización Artefacto TRC también se reconoció la labor del director del Centro INAH Coahuila, José Francisco Aguilar Moreno, así como del arqueólogo Yuri Leopoldo de la Rosa Gutiérrez, quienes participaron en el proyecto junto con el equipo de restauración. La intervención busca, además de recuperar las condiciones del sitio, generar conciencia sobre la importancia de proteger el patrimonio cultural y prevenir nuevos actos de vandalismo o saqueo contra espacios que forman parte de la historia del país.

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