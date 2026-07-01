Concluye INAH restauración de pinturas rupestres en Cuatro Ciénegas tras intento de saqueo

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    Concluye INAH restauración de pinturas rupestres en Cuatro Ciénegas tras intento de saqueo
    Especialistas en conservación retiraron grafiti, repararon las perforaciones provocadas por la extracción ilegal y estabilizaron la superficie de las cuevas con pinturas rupestres. INAH

El INAH finalizó la restauración de dos sitios con arte rupestre dañados por un intento de extracción ilegal ocurrido en 2025

Después de más de tres meses de trabajos especializados, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) concluyó la restauración de los sitios arqueológicos Cueva Pinta y Cueva Pinta VI, ubicados en el municipio de Cuatro Ciénegas, Coahuila, los cuales resultaron gravemente dañados tras un intento de extracción ilícita de pinturas rupestres ocurrido durante 2025.

La intervención fue realizada por especialistas de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, en coordinación con el Centro INAH Coahuila, y representa un precedente a nivel nacional al tratarse de la primera restauración integral de patrimonio gráfico-rupestre afectado por un acto de saqueo de esta magnitud.

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Las labores permitieron atender los daños provocados por la perforación de la roca para intentar desprender fragmentos con pinturas rupestres, además de eliminar grafiti y dar mantenimiento a la superficie pétrea, con el objetivo de preservar uno de los testimonios más importantes de los antiguos habitantes del desierto coahuilense.

A través de redes sociales se informó que el proyecto estuvo a cargo de un equipo integrado principalmente por mujeres restauradoras, encabezado por la perito Sandra Guadalupe Cruz Flores y conformado por Karen Limón Torres, Patricia Isabel Mondragón Ramos, Anacaren Morales Ortiz, Ana Paola Moisés Preciado, Katia Sánchez Ortega e Hilda Ofelia Serrano Juárez.

Las especialistas trabajaron de manera coordinada con arqueólogos del Centro INAH Coahuila para aplicar técnicas de conservación que permitieran recuperar, en la medida de lo posible, las condiciones originales de las cuevas afectadas.

$!La restauración es considerada la primera intervención integral en México para recuperar patrimonio gráfico-rupestre afectado por un intento de extracción ilícita de esta magnitud.
La restauración es considerada la primera intervención integral en México para recuperar patrimonio gráfico-rupestre afectado por un intento de extracción ilícita de esta magnitud. INAH

Aunque las pinturas rupestres sustraídas durante el ataque no pudieron recuperarse y las investigaciones sobre el robo continúan, el INAH destacó que la restauración permitió estabilizar el sitio, reparar los daños visibles y reforzar las acciones de conservación para proteger este patrimonio arqueológico.

$!El INAH concluyó la restauración de Cueva Pinta y Cueva Pinta VI, en Cuatro Ciénegas, tras los daños ocasionados por un intento de saqueo registrado en 2025.
El INAH concluyó la restauración de Cueva Pinta y Cueva Pinta VI, en Cuatro Ciénegas, tras los daños ocasionados por un intento de saqueo registrado en 2025. INAH

En el mensaje difundido por la organización Artefacto TRC también se reconoció la labor del director del Centro INAH Coahuila, José Francisco Aguilar Moreno, así como del arqueólogo Yuri Leopoldo de la Rosa Gutiérrez, quienes participaron en el proyecto junto con el equipo de restauración.

La intervención busca, además de recuperar las condiciones del sitio, generar conciencia sobre la importancia de proteger el patrimonio cultural y prevenir nuevos actos de vandalismo o saqueo contra espacios que forman parte de la historia del país.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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