Coahuila en riesgo de ‘perder’ 175 mdp... si el Gobierno Federal lo excluye de trámites de regularización de autos “chocolate”

El Gobierno del Estado quedaría fuera del proceso de regularización de los autos “chocolate”, que estaría totalmente en manos del Gobierno Federal, pues a la fecha sigue sin firmarse el convenio de colaboración entre ambos niveles de gobierno y el Estado sigue sin conocer los detalles sobre cómo será el procedimiento.

En este sentido, Javier Díaz González, titular de la Administración Fiscal General, previó que al seguir sin signarse el convenio, Coahuila quedaría fuera del proceso de regularización, por lo que éste sería controlado por Gobierno Federal.

Aclaró que esto no significa que en Coahuila no vaya a haber legalización de los también llamados autos “chuecos”, sino que simplemente el Gobierno Estatal no participará de ninguna forma en el mismo

“Lo que creo que va a pasar es que el Estado va a estar fuera de todo proceso en el tema de regularización o validación de autos ilegales, ni siquiera acompañamiento”, dijo Díaz González.

Incluso, al no intervenir, la Administración Fiscal General, en primera instancia, no sabría ni siquiera la cantidad de autos ni quiénes entraron al proceso de regularización, por lo que tendrían qué buscarlos para la cuestión del pago de impuestos de control vehicular y plaqueo.

Entonces nos vamos a tener que acercar, creo yo... mi intuición es que nos tendremos que acercar con los agentes aduanales para ir teniendo claro cuántos vehículos van a estar en ese proceso de regularización y poder nosotros buscar después esos vehículos para hacer el tema del plaqueo”, explicó.

Díaz González informó que ya se han dado instrucciones a los administradores fiscales de Piedras Negras y Acuña para establecer contacto con la Administración de Adunas de Acuña para estar en el mismo canal para el posterior tema del plaqueo.

De todas formas, el Administrador Fiscal General no descartó que finalmente sí haya firma de convenio, pero insistió, la Secretaría de Hacienda no les ha informado nada aún.

Ante los rumores de que en localidades como Ciudad Juárez ya empezó la regularización, Díaz González lo desmintió.

EL DECRETO

El Administrador Fiscal dijo que el decreto federal de regularización establece que los recursos que generen los autos que se legalicen en la entidad, es decir, que paguen los 2 mil 500 pesos, se regresarán a los estados.

“(El recurso) se va a regresar a la entidad federativa para que se utilice en los municipios donde esos vehículos transitan para, preferentemente, utilizarse en recarpeteo o pavimentación, pero ahí es donde va a estar el tema del convenio”, señaló.

El titular de la AFG destacó que convenio deberá establecer las reglas de operación de cómo se regresaría ese recurso.

Precisó que por todo eso no podrían saber la cantidad de dinero que dejaría de recibir Coahuila por la regularización, sin embargo, precisó que se podrían hablar de 175 millones de pesos.

Recordó que en la entidad circula un aproximado de 110 mil vehículos “chuecos”, de lo que, en un escenario optimista, dijo, se podría esperar que hasta 70 mil sean regularizados.

En ese sentido y con esa cantidad de regularizaciones, es que Coahuila dejaría de recibir 175 millones de pesos.