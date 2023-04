Coahuila: expresidenta del IEC cuestiona imparcialidad de moderadores en debate

“Imparcialidad, objetividad, máxima publicidad, legalidad, entre otros, son algunos de los principios que deben estar presentes en todas las actuaciones de las autoridades electorales”, agregó De León en Twitter.

Asimismo, puntualizó que “cuando el árbitro no sabe las reglas y como consecuencia de ello no las aplica, se sale de control el partido. ¡Esto sí que no lo esperábamos!”

Las intervenciones de los candidatos a la gubernatura fueron interrumpidas por cuestionamientos de los moderadores en varias ocasiones, además de incluso amagar con terminar el ejercicio de diálogo si no cesaba el ruido del público presente en el Teatro Nazas.